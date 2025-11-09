Șoferiță din Turda, sancționată după ce a lovit un biciclist. Și bărbatul a primit amendă, dar nu pentru accident

Stiri actuale
09-11-2025 | 18:55
bicicleta
Pro TV

Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar.

autor
Aura Trif

Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice, scrie News.ro.

Ce amendă a primit biciclistul

Evenimentul rutier s-a petrecut în după amiaza zilei de duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 16:00, pe strada Ştefan cel Mare din Turda, implicate fiind un autovehicul şi o bicicletă. Cercetările Poliţiei arată că o tânără de 19 ani din judeţul Alba, a acroşat cu autoturismul un bărbat de 55 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe pista destinată acestor vehicule.

„În urma testelor efectuate cu aparatul etilotest, în cazul biciclistului a rezultat o alcoolemie de 0,40 mg alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 1.215 lei, iar conducătoarei auto i s-a reţinut dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile”, informează oficialii Poliţiei Cluj.

La locul accidentului a fost trimis un echipaj medical, care a verificat starea de sănătate a biciclistului, bărbatul refuzând să fie dus spital. Poliţia continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

Citește și
ANAF
Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale
Războiul nevăzut dintre Finlanda și Rusia. Confruntarea pe care o duce noul stat NATO cu Moscova, după invadarea Ucrainei

Sursa: News.ro

Etichete: cluj, accident, turda,

Dată publicare: 09-11-2025 18:55

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale
Stiri actuale
Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale

Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat complet, bazele de date interconectate și AI folosit pentru a detecta zonele cu colectare insuficientă la buget.

Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi
Stiri actuale
Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că, din cauza temerilor unor români că noua carte de sănătate electronică ar implica microcipuri, integrarea cardurilor în CI va fi amânată, pentru a asigura acces tuturor în sistem.

Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni
Stiri actuale
Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni

Femeia de 25 de ani, ucisă de fostul soț pe stradă în comuna Beciu, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase, anunță IPJ Teleorman.

Recomandări
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”
Romania, te iubesc!
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28