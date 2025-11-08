Accident spectaculos pe Bulevardul Brâncoveanu: o șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un stâlp

08-11-2025 | 09:42
Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon sâmbătă dimineaţă, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, traficul fiind restricţionat.

Vlad Dobrea

”În această dimineaţă, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bd. Constantin Brâncoveanu, din Sectorul 4.

Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, femeie în vârstă de 66 de ani, care se deplasa pe bd. Constantin Brâncoveanu dinspre str. Luică către şos. Olteniţei a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon„, anunţă Brigada rutieră.

În urma accidentului de circulaţie au rezultat exclusiv pagube materiale.

Femeia aflată la volan a fost îndrumată la sediul Biroului de Accidente Uşoare pentru întocmirea documentelor de constatare.

De asemenea, a fost testată cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

Traficul rutier este restricţionat pe banda I a bd-ului Constantin Brâncoveanu pentru facilitarea operaţiunii de îndepărtare din partea carosabilă a stâlpului de iluminat.

Sursa: StirilePROTV

