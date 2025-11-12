Un bărbat cu fractură de claviculă a căzut de pe o targă defectă la spitalul din Ploiești. Este al doilea caz în 3 săptămâni

12-11-2025 | 13:25
Incident scandalos, cu repetiție, la Spitalul Județean din Ploiești! Un pacient cu o fractură la umăr, dus cu targa de un brancardier, a căzut din cauza unei roți defecte! Este a doua întâmplare de acest fel în ultimele săptămâni.

Ana Maria Barbu,  Marilena Iordache

De această dată vorbim de un bărbat ajuns la unitatea medicală cu o fractură de claviculă. În momentul externării, în timp ce era transportat cu targa, o roată s-a rupt, iar pacientul s-a prăbușit pe pardoseală.

Din fericire, nu a pățit nimic grav. Reprezentanții spitalului spun că era o targă despre care se știa că este defectă, chiar ar fi fost marcată și așezată într-un loc ferit, dar brancardierul a omis asta.

O scenă identică, dar cu urmări mult mai grave, s-a petrecut la același spital în urmă cu trei săptămâni. Atunci, un pacient de 85 de ani a căzut de pe targă și este în comă și acum, din cauza leziunilor severe suferite. Ambele incidente sunt anchetate intern de conducerea unității medicale. Iar cazul bătrânului este investigat și de poliție.

Etichete: spital, ploiești, pacienti, targă,

Dată publicare: 12-11-2025 13:25

