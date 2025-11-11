O elevă de clasa a VIII-a a fost dusă de urgență la spital. Ar fi luat mai multe pastile No-Spa

O elevă de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic "Ioan Petruş" din Otopeni a ajuns la spital, marţi, după ce ar fi ingerat mai multe pastile de No-Spa.

În jurul orei 13:00, fata a fost adusă la cabinetul medical şcolar de către profesorul de serviciu, prezentând o stare accentuată de rău, instalată în timp ce se afla în grupul sanitar al elevilor, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Eleva era conştientă şi a declarat personalului medical că a ingerat mai multe comprimate de No-Spa.

Echipajul medical sosit la faţa locului a transportat eleva la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu" din Bucureşti, unde i se acordă îngrijirile medicale necesare.

Conducerea instituţiei de învăţământ a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, iar cazul este monitorizat de instituţiile competente.

