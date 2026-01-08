Misiune contracronometru în Gorj. O femeie care a căzut cu mașina în Jiu a fost salvată la timp de doi polițiști

08-01-2026 | 13:22
Misiune dramatică de salvare, miercuri seară, la Târgu Jiu. Doi poliţişti au intrat în apele reci ale Jiului, ca să salveze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să ajungă la ea şi să o scoată la timp, apoi au predat-o unui echipaj medical.

autor
Gigi Ciuncanu

Un localnic a sunat la 112 şi a anunţat că în apa râului se văd două lumini care par a fi farurile unui autoturism.

Imediat s-a dat alarma, iar doi poliţişti, care se aflau în apropiere, au intrat în apa rece ca gheaţa. Afară era ceaţă şi temperaturi geroase, aşa că misiunea a fost una foarte dificilă.

În cele din urmă, au reuşit să o scoată din maşină pe şoferiţa de 55 de ani şi să o aducă la mal.

Florin Chisim, ISU Gorj: „Ocupanta autovehiculului, o femeie de 55 de ani, fusese extrasă de un echipaj de poliţie aflat în apropiere. Colegii noştri au intervenit în sprijinul colegilor de la poliţie pentru a o prelua pe femeie din albia râului Jiu.”

Femeia era deja în şoc hipotermic, din cauza temperaturii scăzute a apei. Un echipaj de la Ambulanţă a preluat-o şi a transportat-o la spital.

Mihaela Ţicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: „Pacienta în vârstă de 55 de ani a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în stare foarte gravă. A primit ajutorul medical de care avea nevoie în Unitatea de Primiri Urgenţe, fiind preluată de medicii de la Terapie Intensivă, unde a şi rămas internată.”

O anchetă a fost deschisă acum pentru a stabili dacă cele întâmplate reprezintă un accident sau un gest premeditat.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, Targu Jiu,

Dată publicare: 08-01-2026 13:22

