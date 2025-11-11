Bistrițeancă sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. O clientă a ajuns în stare gravă la spital

Stiri Justitie
11-11-2025 | 14:45
mercur
Shutterstock

O femeie din Bistrița-Năsăud a fost plasată sub control judiciat după ce a vândut ilegal creme cu mercur, iar o clientă a ajuns în stare gravă la spital, cu alergii și insuficiență hepatică.

 

autor
Cristian Anton

O femeie de 42 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile după ce ar fi achiziţionat din farmacii creme cu clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-a vândut sub sigla proprie, fără a avea acest drept, iar una dintre cliente a ajuns în stare gravă la spital, intoxicată cu mercur, potrivit informaţiilor transmise marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

În cursul lunii octombrie, cei de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa au informat Poliţia că o femeie care ar fi achiziţionat o astfel de cremă a suferit o intoxicaţie cu mercur.

Purtătorul de cuvânt al SCJU, Camelia Strungari, a confirmat, marţi, că pacienta, în vârstă de 40 de ani, a ajuns la spital cu alergii la nivelul feţei şi semne de insuficienţă hepatică, fiind în prezent internată într-o clinică din Bucureşti.

"La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a fost internată în luna octombrie o pacientă în vârstă de 40 de ani, care a prezentat semne de alergie la nivelul feţei şi manifestări de insuficienţă hepatică. În acest caz s-a ridicat suspiciunea unei intoxicaţii cu mercur, care a fost confirmată în urma analizelor medicale. Pacienta a primit tratament şi îngrijiri de specialitate şi ulterior a fost transferată în stare ameliorată la Secţia de toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti", a precizat Strungari.

Citește și
ton
Un raport avertizează cu privire la "contaminarea generalizată" cu mercur a conservelor de ton din Europa

La data de 9 noiembrie, poliţiştii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au pus în executare cinci mandate de percheziţie la sediul unor persoane juridice şi domiciliile unor persoane, în cauză fiind deschis dosar penal pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanţe toxice şi vătămare corporală.

A cumpărat creme cu mercur din farmacii și le-a ambalat sub sigla proprie

"În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor recipiente cu o substanţă de culoare albă care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală (substanţă toxică), recipienţi cu diferite uleiuri, documente contabile şi înscrisuri cu valoare probatorie şi telefoane mobile. Din investigaţii a reieşit faptul că, în cursul anului 2024, o femeie de 42 de ani ar fi achiziţionat de la mai multe farmacii creme care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-ar fi ambalat şi comercializat sub sigla proprie fără a avea drept să desfăşoare operaţiuni cu aceste produse farmaceutice", a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.

La data de 10 noiembrie, procurorul de caz a dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a femeii de 42 de ani.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, pentru documentarea cauzei sub toate aspectele.

„Cine se gândea că o să mă omoare?”. Bătrâna din Ilfov care și-a otrăvit familia cu mercur a fost filmată în timpul faptei

Sursa: Agerpres

Etichete: spital, femeie, bistrita nasaud, stare grava, control judiciar, mercur, crema,

Dată publicare: 11-11-2025 14:45

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
O femeie din Piatra Neamț s-a ales cu dosar penal după ce a spart un termometru în timp ce făcea curat
Stiri actuale
O femeie din Piatra Neamț s-a ales cu dosar penal după ce a spart un termometru în timp ce făcea curat

O femeie de 39 de ani din Piatra Neamţ s-a ales cu dosar penal după ce a spart din greșeală un termometru cu mercur pe care îl avea în casă.

Un raport avertizează cu privire la
Stiri actuale
Un raport avertizează cu privire la "contaminarea generalizată" cu mercur a conservelor de ton din Europa

Tonul din conserve este larg contaminat cu mercur, o substanţă nocivă pentru sănătate, denunţă marţi într-un raport organizaţiile nonguvernamentale (ONG) de protecţia consumatorilor franceză Bloom şi europeană Foodwatch.

O jucătoare de șah rusă și-a otrăvit cu mercur adversara. A fost filmată punând substanța pe o piesă. VIDEO
Stiri externe
O jucătoare de șah rusă și-a otrăvit cu mercur adversara. A fost filmată punând substanța pe o piesă. VIDEO

O jucătoare de șah rusă a fost prinsă pe camerele de supraveghere stropind cu mercur tabla adversarei chiar înaintea partidei.

Mercurul, interzis în electrice şi electronice din 2025 în UE. „O neurotoxină care poate provoca leziuni ireversibile”
Ecologie
Mercurul, interzis în electrice şi electronice din 2025 în UE. „O neurotoxină care poate provoca leziuni ireversibile”

Comisia Europeană dezbate şi va adopta o lege ce interzice producţia şi comercializarea echipamentelor electrice şi electronice ce conţin mercur, în Uniunea Europeană, începând cu anul 2025.

Simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune. Aventura absurdă a unui român care vrea să scape de așa ceva
Stiri Diverse
Simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune. Aventura absurdă a unui român care vrea să scape de așa ceva

Un sucevean care voia să se scape de două termometre vechi cu mercur a aflat că dacă s-ar fi dus la poliție cu ele s-ar fi ales automat cu dosar penal, pentru că simpla deținere a unui astfel de obiect este infracțiune.

 

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse

Discuţia preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare, care a avut loc marţi la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ două ore. Discuţiile au vizat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Comisar european: Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate candidatele la UE. ”Alte state sunt geloase”
Stiri Sociale
Comisar european: Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate candidatele la UE. ”Alte state sunt geloase”

Moldova are cel mai mare progres dintre toate candidatele la UE, a declarat comisarul european Marta Kos, potrivit căreia ”alte state sunt geloase” pe evoluția Chișinăului. ”Sunteți cei mai buni elevi din clasa mea”, a spus comisarul pentru extindere.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28