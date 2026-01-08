Hotel de lux din Iași, evacuat de urgență după o amenințare falsă cu o bombă „puternică, detonată de la distanță”

08-01-2026 | 14:17
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări false cu bombă primită pe mailul hotelului. Este vorba despre hotelul Pleiada, situat în zona Bucium, din municipiul Iaşi.

Update: Poliţiştii susţin că în urma verificărilor nu se confirmă existenţa unei bombe. ”La data de 8 ianuarie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 5 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că pe o adresă de e-mail a unei unităţi de cazare, din municipiul Iaşi, a fost primit un mesaj în care era specificat faptul că în incinta unităţii se află o bombă. La faţa locului s-au deplasat mai multe forţe de ordine, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că nu se confirmă existenţa unei bombe în incinta unităţii de cazare, cercetările fiind continuate în vederea identificării expeditorului e-mail-ului şi dispunerii măsurilor legale în consecinţă”, afirmă reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

Știrea inițială:

Potrivit primelor date, în mesajul primit pe mailul hotelului se arată că ameninţarea este valabilă 48 de ore şi că este vorba de un dispozitiv exploziv cu putere mare ce va detonat de la distanţă.

Cele 50 de persoane cazate în hotel au fost evacuate. De asemenea, au fost evacuaţi şi angajaţii unităţii.

Ce scrie în mesajul primit

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lasi, am plasat un dispozitiv exploziv improvizat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstraţie. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unităţile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veţi privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se arată în mesajul primit pe mailul hotelului din Iaşi.

Autorităţile fac cercetări în hotel pentru a stabili dacă ameninţarea este reală sau dacă este una falsă.

Conducerea hotelului a declarat că imediat după primirea e-mailului au fost anunţate instituţiile, iar întreg hotelul a fost evacuat.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-01-2026 13:22

