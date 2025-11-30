Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice

30-11-2025
Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.

Sabrina Saghin

Ancheta în acest caz, derulată de către poliţiştii braşoveni, a demarat după ce, la începutul lunii noiembrie, o femeie de 98 de ani a reclamat la Poliţie că doi bărbaţi i-au furat bani din casă.

„Aceasta a semnalat politiştilor că, la data de 11 noiembrie a.c, persoane necunoscute s-au prezentat la adresa sa de domiciliu, iar sub pretextul efectuării unor verificări specifice ale instalaţiei de gaz, ar fi profitat de neatenţia sa şi i-ar fi sustras suma de 35.000 lei şi 1200 de euro, pe care o avea depozitată într-un dulap. Faţă de cele constatate, poliţiştii au efectuat verificări şi investigaţii complexe, care au condus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, fiind vorba de un barbat de 44 de ani din municipiul Bucureşti şi un altul, de 40 de ani, din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin”, informează, duminică, oficialii Poliţiei Braşov.

Cei doi suspecţi sunt reţinuţi şi arestaţi preventiv

Sâmbătă, 29 noiembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul de Investigaţii Criminale, au făcut două percheziţii domiciliare în urma cărora au descoperit şi ridicat mai multe bunuri, fiind indisponibilizat şi un autovehicul pe care persoanele cercetate l-ar fi folosit în activitatea infracţională.

Cei doi au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, duminică 30 noiembrie pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă.

Sursa: News.ro

