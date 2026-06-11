Potrivit poliţiştilor, în jurul orei 03:20, un autoturism s-a lovit de bordura unui sens giratoriu, fiind ulterior proiectat într-un parapet metalic, la intersecţia cu Varianta Tecuci.

În urma impactului, tânărul aflat la volan ar fi suferit leziuni, însă a părăsit locul accidentului înainte de sosirea echipajelor de poliţie.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, ancheta a indicat că autoturismul implicat în eveniment ar fi fost sustras în cursul nopţii din localitatea Munteni.

Minorul a fost testat pentru consumul de alcool şi substanţe psihoactive, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosinţă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul fără permis.