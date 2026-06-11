Tribunalul Regional din München a emis o ordonanță provizorie prin care interzice Google să mai răspândească informații false despre două edituri din München prin intermediul rezumatelor generate de inteligența artificială (dosar nr. 26 O 869/26). Instanța a considerat că Google este autor direct al încălcării, deoarece funcția „AI Overview” produce conținut propriu și nu doar afișează rezultate de căutare, scrie The Decoder.

În cazul analizat, AI Overviews a asociat în mod eronat două companii editoriale cu escrocherii, capcane de abonament și practici comerciale dubioase. Potrivit instanței, inteligența artificială a amestecat informații despre alte firme cu reputație problematică și le-a atribuit în mod greșit reclamanților, creând legături care nu existau în sursele citate. După ce editurile au trimis o notificare oficială către Google, compania nu a reacționat corespunzător.

AI Overviews nu sunt simple rezultate de căutare

Instanța a subliniat că AI Overviews funcționează diferit față de motoarele de căutare clasice. Inteligența artificială rescrie și interpretează informațiile „în propriile cuvinte și conform propriei structuri”.

În cazul concret, rezumatul generat de AI începea cu afirmații categorice precum: „Da, această companie este cunoscută pentru practici comerciale dubioase”, după care prezenta o sinteză, semnale de alarmă și recomandări pentru utilizatori.

Judecătorii au constatat că AI-ul a formulat afirmații care nu apăreau în niciuna dintre sursele afișate. Niciunul dintre site-urile citate nu făcea legătura între reclamanți și firmele suspecte menționate de sistemul AI.

Prin urmare, instanța a concluzionat că acestea sunt „afirmații proprii ale pârâtului”, adică ale Google.

Google este responsabil pentru ceea ce produce AI-ul său

Potrivit hotărârii, Google a creat sistemul de inteligență artificială, îl oferă utilizatorilor și controlează algoritmii care îl alimentează.

„Google este singura entitate care are influență asupra modului în care funcționează AI-ul și asupra algoritmilor utilizați”, au arătat judecătorii.

Protecția juridică acordată motoarelor de căutare nu se aplică AI-ului

Instanța a analizat și jurisprudența anterioară a Curții Federale de Justiție din Germania (BGH), care limita răspunderea motoarelor de căutare tradiționale.

În trecut, instanțele au considerat că operatorii de motoare de căutare doar facilitează accesul la conținut creat de terți și nu sunt responsabili direct pentru acesta.

Tribunalul din München a decis însă că această logică nu poate fi aplicată sistemelor AI.

Un motor de căutare clasic doar indică utilizatorului unde se află informația. În schimb, AI Overviews generează afirmații noi, independente și cu conținut propriu, prin combinarea și interpretarea informațiilor din mai multe surse.

De asemenea, instanța a arătat că doar Google are posibilitatea de a verifica dacă afirmațiile generate de AI corespund informațiilor din sursele originale.

Argumentul Google a fost respins

Google a susținut în instanță că utilizatorii pot verifica singuri sursele afișate și că sunt conștienți că informațiile generate de inteligența artificială nu trebuie acceptate fără verificare.

Judecătorii au respins argumentul.

Potrivit instanței, faptul că o informație poate fi verificată ulterior nu exonerează autorul de răspundere. AI Overview reprezintă un mesaj complet, inteligibil de sine stătător și formulat ca o afirmație independentă.

Instanța a remarcat și că majoritatea utilizatorilor nu accesează sursele indicate de AI, ceea ce sporește riscul ca informațiile eronate să fie considerate adevărate.

O decizie cu impact major

Hotărârea creează un precedent important pentru răspunderea juridică a sistemelor de inteligență artificială. Tribunalul a concluzionat că victimele informațiilor false generate de AI trebuie să aibă o cale eficientă de atac, iar Google nu se poate ascunde în spatele regulilor aplicabile platformelor care doar găzduiesc sau indexează conținut creat de alții.

Prin urmare, compania nu poate invoca protecțiile oferite furnizorilor de găzduire de conținut în cadrul legislației europene privind serviciile digitale și nici procedurile clasice aplicabile motoarelor de căutare.