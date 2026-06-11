Capitala Danemarcei îi va recompensa pe cei care adoptă un comportament responsabil și respectuos în timpul vizitei, scrie fanpage.it.

Programul CopenPay revine începând cu 22 iunie și devine o platformă permanentă, disponibilă pe tot parcursul anului. Prin intermediul său, turiștii pot primi diverse avantaje și experiențe în schimbul unor gesturi considerate benefice pentru oraș și comunitate.

Autoritățile locale speră astfel să promoveze un model de turism sustenabil, în care vizitatorii contribuie activ la protejarea mediului și la respectarea spațiului urban.

Un experiment devenit exemplu internațional

Programul a fost testat pentru prima dată în 2024, iar rezultatele au depășit așteptările organizatorilor. Succesul inițiativei a fost atât de mare încât revista TIME a inclus CopenPay în topul celor mai bune invenții din lume.

„CopenPay le oferă turiștilor o nouă modalitate de a interacționa pozitiv cu orașul”, a declarat Rikke Holm Petersen, director pentru comportament în cadrul Wonderful Copenhagen.

Inițiative similare funcționează deja în alte țări europene, dar și în America de Nord și Australia.

Conceptul este simplu: comportamentul responsabil este răsplătit. Prin oferirea unor beneficii concrete, autoritățile îi încurajează pe turiști să adopte obiceiuri mai prietenoase cu mediul și cu comunitățile locale.

Potrivit unui studiu realizat de compania Maple, șapte din zece participanți au declarat că și-au schimbat comportamentul și după încheierea vacanței. Datele sugerează că efectele programului depășesc experiența turistică și contribuie la adoptarea unor obiceiuri mai responsabile în viața de zi cu zi.

Într-o perioadă în care multe destinații se confruntă cu efectele turismului excesiv, Copenhaga încearcă să schimbe regulile jocului. În loc să limiteze accesul vizitatorilor, orașul alege să îi încurajeze să devină parte din soluție, recompensând comportamentele care contribuie la păstrarea atmosferei și a calității vieții pentru care capitala daneză este deja celebră.