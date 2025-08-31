Un tânăr a fost arestat după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova, unde a fost prins cu substanţe psihoactive

31-08-2025 | 14:40
spital
Shutterstock

Un tânăr de 24 de ani din judeţul Olt a fost arestat preventiv după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova unde fusese dus şi unde a fost prins cu substanţe psihoactive.

autor
Mihaela Ivăncică

El a smuls actul de constatare din mâna unui poliţist, pentru a-l distruge, şi a încercat să fugă, fiind însă imobilizat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Caracal, judeţul Olt, pentru sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri.

Măsura a venit după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce se afla într-o unitate medicală, unde fusese adus de cadre medicale, el a fost prins cu substanţe susceptibile a avea efec psihoactiv. Ca urmare, tânărului i-au fost întocmite documente de constatare, iar substanţele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

”Tânărul ar fi smuls din mâna agentului constatator actul de constatare întocmit, pe care l-ar fi distrus, după care a încercat să fugă. Cel în cauză a fost prins imediat de poliţişti şi imobilizat, ulterior fiind condus la sediul Secţiei 2 Poliţie Craiova pentru continuarea cercetărilor”, a arătat IPJ Dolj.

Tânărul reţinut a fost prezentat, sâmbătă, instanţei de judecată care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Sursa: News.ro

31-08-2025 14:40

Preşedintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri drept ţintă a unor proiectile - pietre şi sticle - aruncate de către manifestanţi nemulţumiţi de un scandal de corupţie vizând-o pe sora şefului statului, Karina Milei, şi a fost evacuat teafăr.

O profesoară din Renania de Nord-Westfalia (Germania) a ajuns în centrul unui scandal după ce, potrivit publicației Bild, a încasat lunar între 5.051 și 6.174 de euro, deși nu a mai desfășurat activitate didactică din 2009.

Imagini controversate cu doi preoți au stârnit un scandal la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Unul dintre ei a fost filmat în timp ce dansa la bară, iar celălalt a fost surprins fumând ceea ce pare a fi o substanță interzisă.

Un nou scandal în Coaliție. Radu Oprea, fostul ministru PSD al Economiei critică apelul lansat de actualul ministru de resort prin care cerea românilor să-și depună CV-urile pe site-ul instituției.

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică. De asemenea, este posibilă amânarea asumării în Parlament, datorită vizitei șefei CE.

Germania marchează duminică exact 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), prin care s-a decis deschiderea frontierelor pentru migranți. Azi, nu o mai pot face.

 

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

