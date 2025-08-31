Un tânăr a fost arestat după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova, unde a fost prins cu substanţe psihoactive

Un tânăr de 24 de ani din judeţul Olt a fost arestat preventiv după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova unde fusese dus şi unde a fost prins cu substanţe psihoactive.

El a smuls actul de constatare din mâna unui poliţist, pentru a-l distruge, şi a încercat să fugă, fiind însă imobilizat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Caracal, judeţul Olt, pentru sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri.

Măsura a venit după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce se afla într-o unitate medicală, unde fusese adus de cadre medicale, el a fost prins cu substanţe susceptibile a avea efec psihoactiv. Ca urmare, tânărului i-au fost întocmite documente de constatare, iar substanţele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

”Tânărul ar fi smuls din mâna agentului constatator actul de constatare întocmit, pe care l-ar fi distrus, după care a încercat să fugă. Cel în cauză a fost prins imediat de poliţişti şi imobilizat, ulterior fiind condus la sediul Secţiei 2 Poliţie Craiova pentru continuarea cercetărilor”, a arătat IPJ Dolj.

Tânărul reţinut a fost prezentat, sâmbătă, instanţei de judecată care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

