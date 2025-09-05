Trafic feroviar oprit în Olt, după ce un tren cu cereale a deraiat. Pasagerii din celelalte trenuri, transportați cu autobuze

Stiri actuale
05-09-2025 | 16:26
tren marfa
Shutterstock

Vineri după-amiază, traficul feroviar pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova a fost oprit în zona staţiei Drăgăneşti Olt, după ce un vagon cu cereale a deraiat. Pasagerii altor trenuri au fost transportați cu autobuze.

autor
Claudia Alionescu

Garnitura feroviară este formată din 32 de vagoane care transportă cereale. 

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii celorlalte trenuri sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul feroviar este oprit pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, judeţul Olt, după ce primul vagon (fără încărcătură) al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane (cereale) a deraiat de la o osie.

Autorităţile estimează reluarea circulaţiei feroviare după ora 18:00.

Citește și
tren gara sine
Accident feroviar în Vrancea. O locomotivă a lovit un vagon în timpul manevrelor de cuplare. Șase pasageri, răniți
Oameni de afaceri suspectați de evaziune cu mașini de lux, în arest la domiciliu. Sechestru de 10 milioane de euro

Sursa: News.ro

Etichete: olt, incident, vagon, trafic feroviar,

Dată publicare: 05-09-2025 15:46

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Incendiu la un vagon de călători, în Gara Plopeni din Prahova. Aproximativ 40 de persoane au fugit din tren
Stiri actuale
Incendiu la un vagon de călători, în Gara Plopeni din Prahova. Aproximativ 40 de persoane au fugit din tren

Un incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la un vagon de călători, în Gara Plopeni, din judeţul Prahova. Primele date de la faţa locului arată că aproximativ 40 de persoane s-au evacuat din tren, fără a fi înregistrate victime.

Accident feroviar în Vrancea. O locomotivă a lovit un vagon în timpul manevrelor de cuplare. Șase pasageri, răniți
Stiri actuale
Accident feroviar în Vrancea. O locomotivă a lovit un vagon în timpul manevrelor de cuplare. Șase pasageri, răniți

Şase pasageri ai trenului Regio 5302, care circula pe ruta Comăneşti - Buzău, au necesitat îngrijiri medicale luni dimineaţă, după un incident petrecut în Gara Mărăşeşti.

Accident feroviar în Olt. Lucrările de intervenţie în zona deraierii au început. Un vagon a fost deja ridicat
Stiri actuale
Accident feroviar în Olt. Lucrările de intervenţie în zona deraierii au început. Un vagon a fost deja ridicat

Tragedia din Olt a dat peste cap traficul feroviar. În timp ce unele trenuri au adunat ore bune de întârzieri, altele au fost deviate ori anulate.

Recomandări
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Stiri externe
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28