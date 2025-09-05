Trafic feroviar oprit în Olt, după ce un tren cu cereale a deraiat. Pasagerii din celelalte trenuri, transportați cu autobuze

Vineri după-amiază, traficul feroviar pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova a fost oprit în zona staţiei Drăgăneşti Olt, după ce un vagon cu cereale a deraiat. Pasagerii altor trenuri au fost transportați cu autobuze.

Garnitura feroviară este formată din 32 de vagoane care transportă cereale.

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii celorlalte trenuri sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul feroviar este oprit pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, judeţul Olt, după ce primul vagon (fără încărcătură) al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane (cereale) a deraiat de la o osie.

Autorităţile estimează reluarea circulaţiei feroviare după ora 18:00.

