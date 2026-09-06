A reușit să treacă de toate filtrele instalate de agenții de la sud de Dunăre și a ajuns până în Mehedinți, unde au intrat în acțiune polițiștii noștri. Doar că bărbatul, cetățean moldovean, a abandonat sâmbătă noaptea autoturismul într-o pădure din Strehaia și s-a făcut nevăzut.

Este căutat de forțe impresionante, sprijinite de un elicopter.

Bărbatul le-a făcut viața grea polițiștilor bulgari, după ce a furat o mașină pe care a abandonat-o. A pus mâna apoi pe o alta și a reușit să intre în România pe la Giurgiu, sâmbătă, la ora 4 dimineața.

Autoritățile bulgare ne-au cerut ajutorul abia ieri, pe la prânz. Fugarul ajunsese până la Filiași, unde și-a tăiat cauciucurile în dispozitivul pe care polițiștii îl puseseră pe șosea pentru a-l opri. Cu anvelopele ferfeniță, a izbutit totuși să conducă până la Strehaia, unde a lăsat și acest autovehicul, într-o pădure de la marginea localității.

În zori, operațiunea de căutare a luat amploare, fiind mobilizați mai bine de o sută de polițiști și jandarmi. În multe zone au fost instalate filtre, iar oamenii erau avertizați să fie cu băgare de seamă.

Toți șoferii care au circulat pe o rază de cel puțin 10 kilometri față de Strehaia au fost trași pe dreapta. Nimeni nu a spus însă că l-ar fi zărit pe cetățeanul moldovean.

A fost adus și un elicopter dotat cu o cameră cu termoviziune, care a survolat perimetrul în care s-ar fi putut ascunde fugarul.

Localnic: „Elicopterul, de trei, patru ori s-a învârtit în jurul ăsta aici, iar mașinile de poliție au trecut non-stop. L-au căutat și cu dronele.”

Localnicii se tem și speră ca individul să fie prins cât mai curând.

Șofer: „E periculos, mai ales dacă te oprește și-ți dă în cap.”

Deocamdată, oamenii legii din Mehedinți nu au găsit indicii care să îi ducă pe urmele fugarului, chiar dacă au apelat și la sprijinul colegilor din alte județe.

Gabriela Ciocioană, purtător de cuvânt al IPJ Mehedinți: „Acțiunea se desfășoară cu sprijinul structurilor din județele învecinate.”

Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca tânărul să se fi urcat totuși într-o mașină de ocazie și să fi plecat din zonă.