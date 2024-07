Un fost pilot la Qatar Airways dă de pământ cu „inapții de zbor" de la TAROM și cu guvernanții români. „I-a durut în cot"

Totuși, Oprișiu, care a zburat timp de 13 ani cu aeronavele companiei Qatar Airways, nu este de acord cu modul în care au procedat cei care s-au declarat "inapți de zbor".

În opinia acestuia, piloții ar fi trebuit să-i pună pe primul loc pe pasageri.

"De la bun început vreau să vă spun, sunt alături de personalul navigant în susținerea drepturilor lor materiale și nu doar atât, dar sunt în total dezacord și e inacceptabil modul lor de manifestare. Ei trebuiau să se gândească că acești pasageri sunt cei de pe urma cărora își iau au salarii și nu ai niciun drept să-ți bați joc de pasagerul care nu are altă vină decât că a avut încredere să zboare cu compania națională, s-a dus și și-a luat un bilet și ce s-a întâmplat? Inacceptabil. Niciodată eu nu aș fi făcut așa ceva. Ce au făcut ei este inacceptabil și nu este conform cu demnitatea, cu calitatea și cu modernitatea unui pilot. Un pilot nu trebuie să se gândească doar strict la buzunar. Și cu asta cred că am spus mai mult decât e suficient", a afirmat Dumitru Oprișiu.

"N-aș vrea să mă lansez în alte discuții, în acuze, în concluzii. Dar nu se face așa ceva. Nu am întâlnit, nu am auzit până acum la o altă companie de proteste din acestea spontane, în care să lași să doarmă pe jos, după cum am văzut, prin aerogară, pe pardoseală, femei care unele, probabil, erau însărcinate, copii, adulți, oameni în vârstă, în căldurile acelea de incubator, care se numește aerogara de la Otopeni", a mai spus acesta.

Oprișiu a mai spus că angajații TAROM ar fi trebuit "să pună mâna, să se pregătească conform cerințelor de la marile companii, ca înainte de a cere ceva de la cineva trebuie să ai ce să-i oferi".

"Sunt foarte mulți piloți români care în ultima vreme au plecat la companiile din Golf.Sunt băiați isteți, piloți bine pregătiți. Eu mai țin legătura cu foști colegi de acolo, toți vorbesc la superlativ de ei, oameni minunați, care s-au pregătit, care au avut ce să ofere. Deci, în primul rând, trebuia ca ei să fie pregătiți la un nivel la care să se ducă și să spună: 'Stimată conducere sau management, astea sunt opțiunile noastre, vreți bine, nu, vă dăm un timp, conform legii, de o lună, două...'. Sau pur și simplu o hârtie, un creion. Ți-ai scris demisia, ți-ai luat la revedere și ai plecat. E singura soluție, dar nu se fac gesturi din astea", a continuat fostul pilot-comandant de la Qatar Airways.

Dumitru Oprișiu s-a arătat convins de faptul că gestul piloților de la TAROM a generat situații neplăcute pentru diverse categorii de oameni, unii chiar bolnavi: "Au fost oameni care au pierdut probabil întâlniri de afaceri, sportivi care au pierdut competiții, turiști care au economisit o vară întreagă, un an de zile, bani pentru o vacanță și s-a dus totul de râpă, oameni care trebuiau să meargă la un tratament, la un transplant în străinătate. Tu ce faci? L-ai condamnat!".

Criza de la TAROM a afectat și delegația României care participă la summitul NATO de la Washington. Membrii Guvernului au ajuns la Paris, acolo unde aveau escală, cu o aeronavă militară. Cu toate acestea, Oprișiu nu a avut milă de guvernanți: "Membrii Guvernului și-au găsit imediat o o variantă de avarie, dar i-a durut un cot de pasagerii care au rămas în aerogară".

Măsura care se impunea în cazul "inapților de zbor"

Acesta s-a arătat convins că problemele angajaților TAROM nu vor fi rezolvate prea curând, în ciuda promisiunilor financiare: "În primul rând, eu nu am convingerea că o să și primească. E abureală, e praf în ochi. O să se rezolve poate parțial, pe moment, dar nemulțumiri vor reizbucni și o vor ține dintr-una în cealaltă".

Oprișiu a mai spus că TAROM ar trebui desființată, iar în locul său ar fi bine să fie fondată o nouă companie, cu angajați competenți: "Dacă aș fi autoritatea care deține această companie, aș aduce de afară niște recrutori onești, profesioniști. Aș lua la analizat și la intervievat fiecare angajat, de la director la femeia de serviciu, și l-aș pune pe fiecare în căsuța lui, corespunzător pregătirii pe care o are. După care, la ora 23:59 aș desființa compania și aș reînființa-o la ora 00:00 cu noi angajați, cu noi oameni performanți, la care le-aș oferi salarii competitive, dar și le-aș cere. Asta e regula, cine nu o respectă, a doua zi se duce la casierie, își ia salariu și pleacă".

"Sindicatele ar trebui să fie un pic mai ponderate în cereri și în acțiunile pe care le întreprind", s-a arătat convins fostul pilot-comandant.

Potrivit acestuia, pentru TAROM urmează un adevărat dezastru după anularea zborurilor din 8 iulie: "Pasagerii, puținii pasageri tradiționali care mai erau la TAROM vor migra către alte companii. Pot să zică: 'Prefer să mă duc mai pe ocolite, să plătesc mai mult, dar știu că nu în 24 de ore, cum ar fi la TAROM, în 48 de ore ajung unde trebuie'. Pierderile, cine se le va suporta? E companie de stat, le va suporta statul din banii luați pe impozit și taxe de la dumneavoastră, de la mine, de la X, Y, Z, mai tăiem de la spitale, mai tăiem de la învățământ, mai tăiem de la vreo autostradă".

Dacă ar fi fost șef la TAROM, Dumitru Oprișiu ar fi tăiat în carne vie după cele întâmplate luni: "Nu au ce căuta în aviație. Eu, știu că o să mă jure foarte mulți acum, a doua zi, la toți cei 29, le-aș fi desfăcut contractul de muncă și îi trimiteam în lumea largă și căutați-vă serviciu. Nu am nevoie de astfel de mentalități. Nu au ce căuta în aviație".

