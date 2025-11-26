Un elev din Cluj a disclocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului

Stiri actuale
26-11-2025 | 13:48
scoala

Un incident grav a avut loc, marţi, la Colegiul Naţional "George Coşbuc" din Cluj-Napoca.

autor
Mihaela Ivăncică

Un elev furios i-a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe pe directoarea adjunctă cu capul în nas, iar pe psiholoaga şcolii a muşcat-o de mână, poliţiştii deschizând în acest caz un dosar penal.

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, minorul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare, iar poliţiştii au deschis un dosar pentru lovirea sau alte violenţe, cercetările fiind în derulare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

"La data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi de către un cadru didactic a unei unităţi de învăţământ din municipiu, cu privire la producerea unui incident între doi elevi, în timpul pauzei, în curtea şcolii. Din primele verificări a rezultat faptul că între cei doi minori, ambii de 9 ani, ar fi avut loc o neînţelegere, în urma căreia unul dintre elevi a reclamat că ar fi fost lovit de către colegul său. Ulterior, unul dintre minori ar fi manifestat o stare de agitaţie accentuată, fiind necesară intervenţia cadrelor didactice şi a colegilor pentru a preveni escaladarea situaţiei. În urma episodului de agitaţie, minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare. În cauză poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul", se arată într-o informare trimisă de IPJ Cluj.

Explicațiile directorului despre incident

Directorul şcolii, Horaţiu Bota, a explicat, pentru AGERPRES, că incidentul a avut loc într-o pauză.

Citește și
Elicopter SMURD
Câinele care și-a sfâșiat stăpâna în curtea casei din Caraș-Severin a fost eutanasiat. L-ar fi muşcat și pe nepotul femeii

"Un elev de clasa a III-a a alergat prin curte, unde sunt 1.500 de copii în pauză, copilul s-a împiedicat, a căzut pe terenul sintetic şi, când s-a ridicat, avut impresia că un alt coleg i-a pus piedică, ceea ce nu era adevărat. A alergat după el, până a intervenit doamna învăţătoare, a împins-o şi pe dânsa, dânsa a cerut sprijin la o altă doamnă învăţătoare, a venit doamna director adjunct, a venit psihologul şcolii, a ajuns şi administratorul şi un coleg de sport. Copilul atât era de furios încât, când una dintre doamnele învăţătoare l-a prins şi l-a îmbrăţişat - că este şi mămică - copilul aşa s-a smuls, a făcut o mişcare bruscă, încât i-a dislocat umărul învăţătoarei. Apoi a muşcat-o pe doamna psiholog de mână şi a zgâriat-o, iar pe directoarea adjunctă a lovit-o cu capul în nas", a precizat sursa citată.

Potrivit directorului Horaţiu Bota, copilul a fost consiliat la consilierul şcolar în urmă cu două săptămâni.

"Doamna profesoară chiar acum este plecată la medic şi aşteptăm să vină să ne spună detalii. Mişcările copilului erau oarecum reflexe, dar dintr-o furie, dintr-o supărare cum n-am mai văzut. E copil de clasa a III-a, care a fost consiliat la consilierul şcolar al şcolii în urmă cu două săptămâni, cu aprobarea părinţilor. Mai înainte am avut o discuţie la direcţiune cu părinţii copilului şi ne-au spus că dânşii îl consiliază şi în privat cu psihologi, experţi de la nivel naţional chiar. Ne bucurăm, totuşi, că n-a ajuns să agreseze vreun copil", a spus Horaţiu Bota. 

România, blocată în hârtii și birocrație. Riscăm să pierdem un miliard de euro destinați digitalizării

Sursa: Agerpres

Etichete: cluj, liceu, elev,

Dată publicare: 26-11-2025 13:48

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o copilă în fața unei biserici din București. A mușcat polițistul care l-a prins
Stiri actuale
Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o copilă în fața unei biserici din București. A mușcat polițistul care l-a prins

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat o minoră de 14 ani, în apropierea unui lăcaş de cult din Bucureşti. Bărbatul a devenit recalcitrant când a fost prins și l-a mușcat pe unul dintre polițiștii care îl imobilizau.

Câinele care și-a sfâșiat stăpâna în curtea casei din Caraș-Severin a fost eutanasiat. L-ar fi muşcat și pe nepotul femeii
Stiri Virale
Câinele care și-a sfâșiat stăpâna în curtea casei din Caraș-Severin a fost eutanasiat. L-ar fi muşcat și pe nepotul femeii

Sfârşit îngrozitor pentru o femeie de 70 de ani din Caraş-Severin. A fost atacată şi ucisă de propriul câine, un exemplar dintr-o rasă cu potențial periculos.

O femeie care și-a apărat viața mușcând limba unui agresor a fost achitată după 61 de ani. Procurorii și-au cerut scuze
Stiri Diverse
O femeie care și-a apărat viața mușcând limba unui agresor a fost achitată după 61 de ani. Procurorii și-au cerut scuze

O femeie sud-coreeană a fost achitată după ce o instanță a revizuit o condamnare veche de decenii pentru că i-a mușcat limba unui bărbat în timpul unui presupus atac sexual.

Un copil a fost mușcat de un ligru într-un parc zoo din județul Suceava. Acolo, o maimuță a atacat și o fetiță
Stiri actuale
Un copil a fost mușcat de un ligru într-un parc zoo din județul Suceava. Acolo, o maimuță a atacat și o fetiță

Incident grav la o grădină privată din județul Suceava, un băiețel a ajuns la spital mușcat de ligru, un animal rar rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică.

Un motociclist de 73 de ani a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul aștepta în coloană când a fost atacat
Stiri actuale
Un motociclist de 73 de ani a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul aștepta în coloană când a fost atacat

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş.

Recomandări
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie
Vremea
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți
Stiri externe
Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Patru persoane au murit miercuri într-un incendiu violent, care a izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong. Din primele informații, se pare că există și oameni blocați în interior, au anunțat autoritățile.

Moşteanu: Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. Va creşte protecţia spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
Moşteanu: Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. Va creşte protecţia spaţiului aerian românesc

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, având ca scop creșterea semnificativă a protecției spațiului aerian românesc și a răspunsului țării la provocările legate de drone.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Noiembrie 2025

03:34:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28