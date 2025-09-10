O femeie care și-a apărat viața mușcând limba unui agresor a fost achitată după 61 de ani. Procurorii și-au cerut scuze

10-09-2025 | 18:20
O femeie sud-coreeană a fost achitată după ce o instanță a revizuit o condamnare veche de decenii pentru că i-a mușcat limba unui bărbat în timpul unui presupus atac sexual.

Aura Trif

Choi Mal-ja avea 18 ani când a fost condamnată pentru vătămare corporală gravă și a primit o pedeapsă de 10 luni de închisoare. Agresorul ei, care avea 21 de ani, a primit o pedeapsă mai ușoară, de șase luni, relatează BBC.

După o campanie de ani de zile pentru a-i curăța numele, un nou proces a început în orașul sudic Busan, în iulie. La prima ședință, procurorii și-au cerut scuze și, într-o mișcare neobișnuită, au cerut instanței să anuleze condamnarea.

„Nu am putut lăsa acest caz fără răspuns... Am vrut să iau atitudine pentru alte victime care împărtășesc aceeași soartă ca a mea,” a spus doamna Choi după achitare. La acea vreme, ca adolescentă, incidentul i-a schimbat destinul „transformându-mă din victimă în acuzată”.

Oamenii din jurul meu mă avertizau că va fi ca și cum ai arunca ouă în piatră, dar nu am putut să las cazul acesta,” a spus doamna Choi, acum în vârstă de 79 de ani.

Ea și-a mulțumit susținătorilor și a condamnat pe cei aflați la putere, pe care i-a acuzat că „și-au abuzat autoritatea pentru a călca în picioare pe cei slabi și pentru a manipula legea”.

Cazul celebru, în manualele juridice

Cazul doamnei Choi este citat în manualele juridice din Coreea de Sud ca un exemplu clasic al eșecului unei instanțe de a recunoaște legitimitatea autoapărării în cazul violenței sexuale.

Conform înregistrărilor judiciare, atacatorul o ținuse pe doamna Choi întinsă la pământ într-un loc din orașul sudic Gimhae. Ea a reușit să scape doar după ce i-a mușcat aproximativ 1,5 cm din limbă.

Bărbatul a cerut în mod repetat despăgubiri pentru rănile suferite și chiar a intrat cu un cuțit în casa doamnei Choi într-o ocazie, au relatat media sud-coreene.

În una dintre cele mai controversate decizii judiciare privind violența sexuală din Coreea de Sud, bărbatul a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pe doi ani pentru violare de domiciliu și intimidare. Niciodată nu a fost acuzat de tentativă de viol.

Sursa: BBC

