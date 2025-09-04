Un copil a fost mușcat de un ligru într-un parc zoo din județul Suceava. Acolo, o maimuță a atacat și o fetiță

Incident grav la o grădină privată din județul Suceava, un băiețel a ajuns la spital mușcat de ligru, un animal rar rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică.

Corespondent PROTV: „În aceste momente la instituția prefectului din Suceava are loc un comitet pentru situații de urgență în care se discută situația de la grădina privată din satul Zaharești, respectiv măsurile care se vor lua. Asta după ce un băiețel de 5 ani a ajuns la Spitalul Județean din Suceava mușcat de ligru.

Copilul a fost rănit pe spate superficial, spun medicii, și i s-a recomandat vaccinarea antirabică. Părinții nu au depus deocamdată plângere la autorități, însă pe numele proprietarului parcului zoo este deschis deja un dosar penal de vătămare corporală din culpă, după ce sâmbăta trecută o fetiță de doi ani a fost mușcată de mână de o maimuță.

La grădina zoologică de la Zaharești sunt aproximativ 100 de animale sălbatice. ”

