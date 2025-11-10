Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o copilă în fața unei biserici din București. A mușcat polițistul care l-a prins

10-11-2025 | 14:12
arestat
Shutterstock

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat o minoră de 14 ani, în apropierea unui lăcaş de cult din Bucureşti. Bărbatul a devenit recalcitrant când a fost prins și l-a mușcat pe unul dintre polițiștii care îl imobilizau.

autor
Cristian Anton

Potrivit anchetatorilor, duminică, în jurul orei 12:30, în timp ce minora se afla în faţa unui lăcaş de cult, prin constrângere şi profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă şi ar fi încercat să o sărute, informează luni un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

"La data de 9 noiembrie, poliţiştii DGPMB - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală asupra unui minor", precizează sursa citată.

În momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, tânărul a manifestat un comportament violent şi a exercitat "acte de violenţă asupra propriei persoane".

A mușcat un polițist când era imobilizat

Poliţiştii l-au imobilizat, pentru a-l proteja, context în care acesta l-a muşcat pe unul dintre ei.

"Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor", menţionează DGPMB.

În ceea ce priveşte fapta îndreptată împotriva poliţistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. 

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, biserica, politist, barbat retinut, muscat, fetita agresata,

Dată publicare: 10-11-2025 13:47

