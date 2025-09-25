Iubitul lui Tyler Robinson, dat afară din casă de părinți pentru că a „trădat” credința mormonă. A fost obligat să se ascundă

Iubitul transgender al presupusului asasin al lui Charlie Kirk a schimbat mai multe locuințe în ultimii ani de liceu, deoarece a avut conflicte cu familia legate de credința mormonă.

Lance Twiggs, în vârstă de 22 de ani, a fost dat afară din casă după ce s-a îndepărtat de credința Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și s-ar fi implicat și în consumul de droguri și alcool în timp ce era minor. Adolescentul s-a refugiat la doi dintre prietenii săi, frați care proveneau dintr-o familie numeroasă, formată din șase copii biologici și trei copii adoptați, a declarat miercuri sora lor, Braylon Nielsen, pentru New York Post.

Tânăra de 19 ani are amintiri plăcute despre Twiggs, pe care l-au primit în casa lor în 2021, când era în primul an de liceu, în ciuda faptului că restul familiei nu știa prea multe despre elevul cu probleme.

„Era o situație instabilă. El dormea pe canapele. Locuia cu noi câteva luni, dar nu-i plăcea să ocupe canapeaua noastră. Se ducea să doarmă la prieteni. Îl iubeam pe Lance. Părinții lui l-au dat afară din casă și el a locuit cu noi. Părinții lui nu s-au înțeles niciodată cu familia mea”, a explicat ea.

Cunoscuții cred că n-a avut de-a face cu asasinarea lui Charlie Kirk

Tânăra a adăugat că părinții lui păreau niște fanatici religioși autoritari și că au considerat afirmațiile membrilor familiei tânărului ca fiind bârfe răutăcioase.

„Din câte știu, Lance nu a consumat niciodată droguri. El spunea mereu: «Nu vreau să ies în oraș și să petrec». Pur și simplu nu era un petrecăreț”, a spus ea.

Fata l-a lăudat pe Twiggs ca fiind un elev „muncitor” și „de nota 10”, care făcea parte din UT Success Academy, un program accelerat pentru elevii dotați care doreau să urmeze cursuri de nivel universitar.

„Am fost odată la un bal, un bal de liceu, și el s-a implicat foarte mult. S-a asigurat că toată lumea avea cu ce să se deplaseze. S-a asigurat că toată lumea avea haine. Pur și simplu avea grijă de oameni. Mașina surorii mele s-a stricat odată și el a venit să o ajute”, a spus ea.

Directorul executiv al UT Success Academy, Ben Kaufman, a spus că a auzit numai lucruri bune despre Twiggs de la membrii comunității școlare.

„Din tot ce am auzit despre el, era un copil minunat. Era drăguț. Muncea din greu”, a spus el.

În ciuda deschiderii sale, Nielsen a spus că „nu avea nicio idee că Lance era trans”.

În ceea ce privește asasinarea activistului Charlie Kirk, Braylon Nielsen a afirmat că partenerul suspectului de omor nu a avut nicio legătură cu planul lui Tyler Robinson.

„Cred că totul este vina lui Tyler. Lance pe care îl cunoșteam eu nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Nu mi-l pot imagina pe Lance făcând asta”, a insistat ea.

Mama tinerei, Jackie, crede, de asemenea, că Lance Twiggs este nevinovat în complotul de asasinare a lui Kirk și speră că acesta va putea găsi pacea după încheierea anchetei.

„Nu cred că Lance ar fi implicat în așa ceva. Este un băiat bun. Este un copil. Este plin de compasiune. Își vede de treaba lui. Sper că lumea va fi mai îngăduitoare cu el și nu-l va mai urî până când nu vor fi cunoscute toate faptele. Nu merită asta”, a declarat ea pentru The Post.

Lance Twiggs a părăsit recent confortabila casă pe care o împărțea cu Tyler Robinson, după arestarea acestuia, și el crescut ca un mormon devotat, în St. George, Utah.

Șeriful Nate Brooksby din comitatul Washington a declarat anterior că Twiggs se află într-un „loc sigur, foarte departe de St. George” și că trebuie „să se ascundă pentru o lungă perioadă de timp”. El nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu asasinarea lui Kirk și, potrivit unor surse, cooperează cu autoritățile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













