Iubitul lui Tyler Robinson, dat afară din casă de părinți pentru că a „trădat” credința mormonă. A fost obligat să se ascundă

Stiri externe
25-09-2025 | 09:12
Tyler Robinson

Iubitul transgender al presupusului asasin al lui Charlie Kirk a schimbat mai multe locuințe în ultimii ani de liceu, deoarece a avut conflicte cu familia legate de credința mormonă.

autor
Mihai Niculescu

Lance Twiggs, în vârstă de 22 de ani, a fost dat afară din casă după ce s-a îndepărtat de credința Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și s-ar fi implicat și în consumul de droguri și alcool în timp ce era minor. Adolescentul s-a refugiat la doi dintre prietenii săi, frați care proveneau dintr-o familie numeroasă, formată din șase copii biologici și trei copii adoptați, a declarat miercuri sora lor, Braylon Nielsen, pentru New York Post.

Tânăra de 19 ani are amintiri plăcute despre Twiggs, pe care l-au primit în casa lor în 2021, când era în primul an de liceu, în ciuda faptului că restul familiei nu știa prea multe despre elevul cu probleme.

„Era o situație instabilă. El dormea pe canapele. Locuia cu noi câteva luni, dar nu-i plăcea să ocupe canapeaua noastră. Se ducea să doarmă la prieteni. Îl iubeam pe Lance. Părinții lui l-au dat afară din casă și el a locuit cu noi. Părinții lui nu s-au înțeles niciodată cu familia mea, a explicat ea.

Cunoscuții cred că n-a avut de-a face cu asasinarea lui Charlie Kirk

Tânăra a adăugat că părinții lui păreau niște fanatici religioși autoritari și că au considerat afirmațiile membrilor familiei tânărului ca fiind bârfe răutăcioase.

Citește și
Tyler Robinson
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui

„Din câte știu, Lance nu a consumat niciodată droguri. El spunea mereu: «Nu vreau să ies în oraș și să petrec». Pur și simplu nu era un petrecăreț”, a spus ea.

Fata l-a lăudat pe Twiggs ca fiind un elev „muncitor” și „de nota 10”, care făcea parte din UT Success Academy, un program accelerat pentru elevii dotați care doreau să urmeze cursuri de nivel universitar.

„Am fost odată la un bal, un bal de liceu, și el s-a implicat foarte mult. S-a asigurat că toată lumea avea cu ce să se deplaseze. S-a asigurat că toată lumea avea haine. Pur și simplu avea grijă de oameni. Mașina surorii mele s-a stricat odată și el a venit să o ajute”, a spus ea.

Directorul executiv al UT Success Academy, Ben Kaufman, a spus că a auzit numai lucruri bune despre Twiggs de la membrii comunității școlare.

„Din tot ce am auzit despre el, era un copil minunat. Era drăguț. Muncea din greu”, a spus el.

În ciuda deschiderii sale, Nielsen a spus că „nu avea nicio idee că Lance era trans”.

În ceea ce privește asasinarea activistului Charlie Kirk, Braylon Nielsen a afirmat că partenerul suspectului de omor nu a avut nicio legătură cu planul lui Tyler Robinson.

„Cred că totul este vina lui Tyler. Lance pe care îl cunoșteam eu nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Nu mi-l pot imagina pe Lance făcând asta”, a insistat ea.

Mama tinerei, Jackie, crede, de asemenea, că Lance Twiggs este nevinovat în complotul de asasinare a lui Kirk și speră că acesta va putea găsi pacea după încheierea anchetei.

„Nu cred că Lance ar fi implicat în așa ceva. Este un băiat bun. Este un copil. Este plin de compasiune. Își vede de treaba lui. Sper că lumea va fi mai îngăduitoare cu el și nu-l va mai urî până când nu vor fi cunoscute toate faptele. Nu merită asta”, a declarat ea pentru The Post.

Lance Twiggs a părăsit recent confortabila casă pe care o împărțea cu Tyler Robinson, după arestarea acestuia, și el crescut ca un mormon devotat, în St. George, Utah.

Șeriful Nate Brooksby din comitatul Washington a declarat anterior că Twiggs se află într-un „loc sigur, foarte departe de St. George” și că trebuie „să se ascundă pentru o lungă perioadă de timp”. El nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu asasinarea lui Kirk și, potrivit unor surse, cooperează cu autoritățile.

Sursa: New York Post

Etichete: transgender, asasinat, charlie kirk, Tyler Robinson,

Dată publicare: 25-09-2025 09:03

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk
Stiri externe
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk

Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
Stiri externe
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui

Tyler Robinson, suspect în uciderea lui Charlie Kirk, a apărut marți în instanță, prin videoconferință. Este acuzat de omor calificat, port ilegal de armă și obstrucționarea justiției.

Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea

Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah. Motivul crimei rămâne, încă, misterios.

ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI
Stiri externe
ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI

Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, Tyler Robinson, a anunțat luni directorul FBI, Kash Patel, relatează AFP.

Tyler Robinson refuză să colaboreze cu autoritățile. Presupusul asasin al lui Kirk ar avea o relație cu un coleg transsexual
Stiri externe
Tyler Robinson refuză să colaboreze cu autoritățile. Presupusul asasin al lui Kirk ar avea o relație cu un coleg transsexual

Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis crima, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.

Recomandări
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara
Vremea
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara

Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Top citite
1 ccr, curtea constitutionala
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
2 Diana Buzoianu
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
3 stomatologie
Shutterstock
Doctor de bine
Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28