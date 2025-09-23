Un preot din Constanța, care preda religia la liceu, a agresat doi elevi. Trimitea avansuri și poze indecente minorilor

Un preot de 48 de ani care predă religie la un liceu din Constanța este cercetat pentru corupere sexuală de minori, după ce ar fi trimis mesaje indecente către cel puțin doi elevi.

Părinții unuia dintre băieți au venit la școală să vorbească cu profesorul și au chemat poliția. Anchetatorii i-au percheziționat locuința și l-au audiat.

Unul dintre adolescenți, în vârstă de 17 ani, le-a spus părinților că profesorul de religie îi trimite mesaje și fotografii indecente.

Așa că părinții au mers la scoală să-l confrunte pe dascal împreună cu Alexandru Costandache, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul de Berceni".

Alexandru Costandache, Justițiarul de Berceni: „A mințit cu nerușinare, toate explicațiile lui nu aveau sens, efectiv îl întrebam care e faza cu pozele cu organul lui genital pe care le-a trimis minorului el a explicat că a primit și el și a trimis mai departe că să învețe băiatul de ce să se ferească."

Sorin Mihai, inspector ISJ Constanța: „Se pare că multe dintre interacțiuni dintre cadrul didactic și elev au avut loc în timpul activității didactice."

Preotul de 48 de ani a fost condus, imediat, la audieri de polițiști, care i-au percheziționat locuința.

Între timp, un alt elev de 16 ani a reclamat că a primit și el același tip de fotografii de la profesorul de religie. Nu este exclus că numărul victimelor să fie și mai mare.

Claudia Nițu, directorul liceului: „Am hotărât să nu îl mai primesc la școală până nu se definitivează cercetările disciplinare."

Arhiepiscopia Tomisului a reacționat imediat și a „dispus oprirea preotului de la săvârșirea celor sfinte, precum și retragerea binecuvântării de a preda Religia." Bărbatul slujea la o biserică din Năvodari.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru corupție sexuală de minori, infracțiune pentru care, dacă va fi găsit vinovat, preotul riscă între 2 și 7 ani de închisoare.

