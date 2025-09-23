Un preot din Constanța, care preda religia la liceu, a agresat doi elevi. Trimitea avansuri și poze indecente minorilor

Stiri actuale
23-09-2025 | 07:37
×
Codul embed a fost copiat

Un preot de 48 de ani care predă religie la un liceu din Constanța este cercetat pentru corupere sexuală de minori, după ce ar fi trimis mesaje indecente către cel puțin doi elevi.

autor
Cătălin Covrig,  Ina Popescu

Părinții unuia dintre băieți au venit la școală să vorbească cu profesorul și au chemat poliția. Anchetatorii i-au percheziționat locuința și l-au audiat.

Unul dintre adolescenți, în vârstă de 17 ani, le-a spus părinților că profesorul de religie îi trimite mesaje și fotografii indecente.

Așa că părinții au mers la scoală să-l confrunte pe dascal împreună cu Alexandru Costandache, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul de Berceni".

Alexandru Costandache, Justițiarul de Berceni: „A mințit cu nerușinare, toate explicațiile lui nu aveau sens, efectiv îl întrebam care e faza cu pozele cu organul lui genital pe care le-a trimis minorului el a explicat că a primit și el și a trimis mai departe că să învețe băiatul de ce să se ferească."

Citește și
visarion alexa
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei

Sorin Mihai, inspector ISJ Constanța: „Se pare că multe dintre interacțiuni dintre cadrul didactic și elev au avut loc în timpul activității didactice."

Preotul de 48 de ani a fost condus, imediat, la audieri de polițiști, care i-au percheziționat locuința.

Între timp, un alt elev de 16 ani a reclamat că a primit și el același tip de fotografii de la profesorul de religie. Nu este exclus că numărul victimelor să fie și mai mare.

Claudia Nițu, directorul liceului: „Am hotărât să nu îl mai primesc la școală până nu se definitivează cercetările disciplinare."

Arhiepiscopia Tomisului a reacționat imediat și a „dispus oprirea preotului de la săvârșirea celor sfinte, precum și retragerea binecuvântării de a preda Religia." Bărbatul slujea la o biserică din Năvodari.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru corupție sexuală de minori, infracțiune pentru care, dacă va fi găsit vinovat, preotul riscă între 2 și 7 ani de închisoare.

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, profesor, agresiune sexuala, preot,

Dată publicare: 23-09-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Fetița de 13 ani, abuzată de tatăl vitreg, prezenta un comportament neobișnuit la școală. Diriginta a alarmat poliția
Stiri Virale
Fetița de 13 ani, abuzată de tatăl vitreg, prezenta un comportament neobișnuit la școală. Diriginta a alarmat poliția

Un individ din Dolj a fost reținut pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Victima, o fată de 13 ani, este fiica lui vitregă. Cazul a ajuns la autorități datorită dirigintei care a observat schimbări de comportament la adolescentă.

Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei
Stiri Justitie
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei

Preotul Visarion Alexa de la Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din Cartierul bucureştean Militari a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare.  

Polonezii se înscriu la antrenamente militare voluntare, de teama unei agresiuni ruse. „Nu pot pur şi simplu să fugă”
Stiri externe
Polonezii se înscriu la antrenamente militare voluntare, de teama unei agresiuni ruse. „Nu pot pur şi simplu să fugă”

Mii de polonezi se înscriu voluntar la antrenamente militare, în contextul în care armata caută să recruteze personal profesionist și voluntari, pe fondul temerilor tot mai mari legate de o posibilă agresiune a Rusiei, relatează Reuters.

Recomandări
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție
Stiri Politice
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Nicuşor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi plafonarea preţurilor la produsele de bază şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28