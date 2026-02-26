Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă, joi, un cutremur în judeţul Vrancea.

”În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km”, a transmis sursa citată.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39 km V de Focşani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km N de Buzău, 83 km S de Bacău, 86 km SV de Bârlad, 88 km E de Braşov.

Acesta este cel mai important seism din ultimul an, în condiţiile în care cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.