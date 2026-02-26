Social-democrații susțin că liberalii evită dialogul, în timp ce primarul general Ciprian Ciucu spune că situația este „absurdă” și vorbește despre un circ politic.

Ședința Consiliului General, convocată de primarul Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura, pentru că erau doar 27 de consilieri, cu unul sub pragul necesar. Locurile consilierilor PSD, AUR și PUSL au fost goale.

Ciprian Ciucu - primarul general al Capitalei: Partidul social-democrat a intrat în grevă. Politicienii își permit să intre în grevă. Ceea ce a făcut PSD și tot bâlciul pe care l-a făcut în urmă cu 2 zile aici n-are nicio legătură cu proiectul pe care l-au propus, ci a fost doar de dragul de a face un circ și un bâlci. Obiectivul a fost de a justifica un blocaj în Consiliul General, al acestui oraș, un blocaj din cauza căruia vor suferi bucureștenii.

Ce i-a nemulțumit pe consilierii PSD

Motivul disputei a fost un proiect inițiat de PSD, care n-a mai intrat pe ordinea de zi din lipsă de avize. Propunerea prevedea ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă serviciile nu sunt furnizate la parametrii din contract. Doar că, spune primarul general, proiectul nu are avizele tehnice și, în plus, ar fi inutil pentru că aceste drepturi sunt deja prevăzute de legislație.

Viceprimarul PSD susține că liberalii sunt cei care blochează activitatea, deși chiar liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat intrarea în grevă a consilierilor social-democrați din Consiliul General al Municipiului București.

Adrian Vigheciu - viceprimar PSD al Capitalei: Acum 2 zile, când am făcut o solicitare să avem o ședință de consiliu general, dumnealui nu a participat. Cei care au plecat, cei care nu s-au prezentat, cei care au fugit, cei care au ignorat sunt cei de la PNL și cei care îl susțin pe primarul Ciucu. În momentul în care vom relua un dialog politic și în momentul în care vom începe să conlucrăm în folosul cetățenilor, cu siguranță în noi există un partener de dialog.

Nici cei de la AUR n-au fost prezenți. Aceștia au făcut o listă de revendicări înainte să revină la masa discuțiilor.

Ștefan Oprea, liderul consilierilor AUR: Nu a prezentat situația detașărilor de la Primăria Sectorului 6. Nici nu a prezentat contractele de asistență juridică, nu pare interesat de salvarea parcului IOR. Dumnealui se ceartă în continuare cu partenerii de coaliție de la PSD, noi în continuare avem aceste cereri, când vor fi soluționate, atunci putem sta de vorbă.

Pe ordinea de zi se aflau peste 30 de proiecte. Printre acestea, un audit extern la Societatea de Transport București și Termoenergetica, dar și indexarea chiriilor pentru locuințele oferite de primărie, care ar fi adus 500 de milioane de lei pe an la buget, conform edilului general.