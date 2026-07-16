„Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la cele întâmplate printr-un apel la 112, în data de 16 iulie a.c., în jurul orei 16.40, de către tatăl tinerei de 28 de ani. Potrivit sesizării, fiica sa - Anastasescu Mihaela Izabela - și ginerele său - Anastasescu Horațiu Vlad Mihai, de 36 de ani, ar fi plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de atunci nu ar mai reușit să ia legătura cu ei”, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit News.ro.

Tatăl tinerei le-a spus polițiștilor că cei doi s-ar fi cazat la o pensiune, însă polițiștii au făcut verificări și au constatat că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Conform apelantului, ultima discuție telefonică cu cei doi ar fi avut loc în data de 15 iulie, în jurul orei 16:00. Aceștia i-ar fi transmis că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă, în urma verificărilor efectuate de polițiști, nu au fost depistați la unitatea de cazare indicată”, a precizat IPJ Hunedoara.

Anastasescu Mihaela Izabela are 1,84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, constituție atletică. Anastasescu Horațiu Vlad Mihai are 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, constituție atletică, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

„Polițiștii continuă cercetările pentru găsirea celor doi și solicită sprijinul cetățenilor. Oricine poate oferi informații utile este rugat să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție”, a mai transmis IPJ Hunedoara.