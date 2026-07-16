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Un șofer de TIR s-a baricadat în cabină după ce a lovit o mașină de poliție, în Bușteni. Ce a urmat | VIDEO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Accident prahova 16 iul

Drumul Naţional 1 a fost blocat joi seară în staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei, după ce un autotren a lovit o autospecială a Poliţiei, iar şoferul TIR-ului s-a baricadat în cabină şi a refuzat să coboare. 

autor
Cristian Anton

Poliţiştii şi forţele speciale au reuşit să îl scoată din cabină pe şoferul de TIR, scrie News.ro.

Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova transmit că evenimentul rutier a avut loc în contextul în care echipajul Poliţiei a încercat să oprească autotrenul, după ce reprezentantul firmei de transport care operează camionul a anunţat autorităţile că şoferul s-a abătut de la traseu şi are un comportament straniu.

”Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit pentru gestionarea unei situaţii operative produse pe Drumul Naţional 1, în zona oraşului Buşteni. Sesizarea a fost făcută de administratorul unei societăţi comerciale de transport, care a informat poliţiştii că un angajat, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, şi-ar fi modificat nejustificat traseul şi ar manifesta un comportament neobişnuit. Echipajele de poliţie au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat şi a continuat deplasarea pe direcţia Braşov-Ploieşti. Ulterior, acesta a oprit în zona unui centru comercial din oraşul Buşteni, iar în momentul în care poliţiştii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mişcare ansamblul de vehicule şi ar fi acroşat uşor o autospecială de poliţie”, informează Poliţia Prahova.

Traficul rutier a fost reluat după ce a fost blocat zeci de minute

Şoferul de TIR care a refuzat să coboare din maşină a ameninţat că îşi provoacă singur rău. La locul incidentului au intervenit forţe speciale din cadrul Poliţiei şi Jandarmeriei, precum şi un negociator, în vederea soluţionării situaţiei pe cale paşnică şi în condiţii de maximă siguranţă pentru toate persoanele implicate.

În cele din urmă, şoferul a fost scos din cabina autovehiculului, în siguranţă. La ora transmiterii acestei ştiri, el se află în custodia poliţiştilor.

”În continuare, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, precum şi pentru clarificarea motivelor care au condus la manifestarea acestui comportament”, precizează oficialii Poliţiei.

Traficul rutier în zonă, care a fost blocat timp de zeci de minute, a fost reluat în condiţii normale.

O mașină oprită pe drumul expres Craiova-Pitești a fost spulberată de un TIR. Accidentul a fost surprins de camere

Sursa: News.ro

Etichete: sofer, TIR, busteni,

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