Tout allait remarquablement bien, entre le défilé du 14 juillet et l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation. Mais, drame. En un geste agacé, Zelensky vient de compromettre les chances de son pays de jamais rejoindre l'UE. pic.twitter.com/PHqPkrKuV2

Internauții s-au amuzat de gestul său, care pare să contravină directivei europene menite să limiteze „dispersia în mediu” a produselor din plastic, relatează Le Figaro, citează News.ro.

Peste 6.000 de soldați, 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule au defilat sau au survolat marți Champs-Élysées, la Paris. Cu toate acestea, un simplu dop de plastic a făcut valuri, monopolizând atenția rețelelor sociale. Este vorba despre dopul de plastic pe care Volodimir Zelenski - prezent în tribuna oficială, la invitația Franței, alături de 24 de șefi de stat - l-a desprins în mod intenționat de sticla sa de apă.

În spatele acestui gest aparent neînsemnat, unii au văzut, cu o oarecare ironie, simbolul unui decalaj palpabil între președintele ucrainean și Uniunea Europeană, ale cărei norme de mediu impun, începând din iulie 2024, așa-numitele capace „solidare”, adică fixate de gâtul sticlei.

Directiva europeană vizează producătorii, nu consumatorii

Este vorba despre directiva „privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului”, cunoscută sub numele de directiva SUP (de la „Single Use Plastics”). Paragraful referitor la capacele integrate vizează toate băuturile îmbuteliate în sticle de plastic de până la 3 litri, cu scopul de a „limita dispersarea acestora în mediu”.

Unii internauți au mers până la a afirma că Volodimir Zelenski a încălcat cu îndrăzneală și fără rețineri normele UE. Să nu exagerăm, scrie Le Figaro, care precizează că directiva se adresează, în primul rând, producătorilor și celor care introduc produsele pe piață din statele membre, nu consumatorilor. Președintele ucrainean nu ar trebui, a priori, să putrezească într-o închisoare pentru această imprudență, scrie, într-o notă de umor, cotidianul francez.

Mai degrabă ironia scenei stârnește zâmbetul, având în vedere că Volodimir Zelenski reitera, cu o zi înainte, dorința țării sale de a adera la Uniunea Europeană. Or, statele candidate trebuie să-și armonizeze treptat legislația cu cea a blocului european, în special în ceea ce privește respectarea standardelor, inclusiv a celor de mediu.

Internauții au făcut glume pe seama gestului

Prin faptul că a rupt capacul sticlei sale de plastic, liderul ucrainean a „amânat cu 15 ani aderarea Ucrainei la UE”, a glumit un utilizator pe X. „Cum îndrăznește? UE nu va mai sprijini Ucraina!”, ironizează altul, referindu-se la ajutorul european din războiul împotriva Rusiei.

De fapt, marți, Ucraina chiar a făcut un pas suplimentar către aderare, odată cu deschiderea unui al doilea cluster de negocieri cu Bruxelles-ul, cel referitor la toate aspectele legate de securitate, apărare și politică externă. Este vorba despre al doilea dintre cele șase clustere care trebuie abordate înainte de a spera la aderarea la UE. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, era așteptată miercuri la Kiev.

Marți, cu ocazia paradei de 14 iulie, Franța a ales să onoreze Ucraina și aliații săi. Contingente din fiecare dintre cele 37 de țări ale „Coaliției de Voință” au defilat astfel pe Champs-Élysées, alături de 25 de militari ucraineni. În tribuna oficială se aflau, pe lângă Volodimir Zelenski, prim-ministrul britanic demisionar Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk și premierul danez Mette Frederiksen.