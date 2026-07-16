Poliţiştii de frontieră au oprit maşina pe A1, în cadrul controalelor aleatorii care au loc în zona de frontieră cu Ungaria. Maşina este înmatriculată în Elveţia, iar şoferul este un elveţian de 31 de ani, scrie Agerpres.

"În urma controlului, poliţiştii de frontieră au descoperit, în bagajele conducătorului auto, o cutie în care se afla un pistol cu aer comprimat, calibru 4,5 mm, precum şi două recipiente ce conţineau aproximativ 1.000 de alice de acelaşi calibru. Întrucât persoana în cauză nu a putut prezenta documente care să ateste dreptul privind deţinerea legală a armei, aceasta a fost condusă la sediul instituţiei, împreună cu arma şi muniţia aferentă", se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Poliţia de Frontieră Arad.

Cazul a fost preluat de Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean.