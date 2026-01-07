Un cuplu a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla s-a izbit de un gard, pe un bulevard din Bistrița

Accident grav, marți noapte, pe un bulevard din Bistrița. Un șofer în vârstă de 38 de ani, care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe sensul opus, unde a pus un copac la pământ, apoi s-a izbit de un gard.

În urma impactului foarte puternic, prietena șoferului – o tânără de 20 de ani – a rămas blocată în autoturism, în stare de inconștiență. Amândoi au fost transportați la spital, în stare gravă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut puțin după miezul nopții, pe un bulevard din municipiul Bistrița. Din primele informații, șoferul și iubita lui mergeau spre casă și, din cauza vitezei, mașina ar fi derapat pe asfaltul umed. A intrat pe sensul opus de mers, unde a rupt un copac și s-a oprit în gardul unei case.

Proprietar gard distrus: „Nu am auzit nimic, soția a fost acolo. Ne-am trezit cu el în gard.”

Paul Negru, ISU Bistrița-Năsăud: „În urma accidentului rutier au rezultat două victime, una conștientă, ieșită din autoturism, iar cealaltă blocată în autoturism, în stare de inconștiență. Am acționat pentru extragerea victimei în condiții de siguranță și predarea acesteia echipajului de terapie intensivă mobilă.”

Cei doi au fost transportați de urgență la spitalul din Bistrița.

Șofer: „Viteză mare, viteză, altceva nu poate să fie, sperie lumea.”

Tânăr: „Cauciucuri de vară, polei foarte urât, viteză, fată în dreapta, fără experiență, tracțiune spate.”

Mama tinerei a suferit un șoc când și-a văzut fiica și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul nu a putut fi testat pentru alcool din cauza stării în care se afla. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

