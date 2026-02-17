Liderul de la Casa Albă spune că va fi implicat „indirect” în aceste negocieri și crede că Iranul vrea să încheie la un acord.

Donald Trump: ”Vom fi implicați în aceste negocieri indirect, acestea vor fi foarte importante, și vom vedea ce se poate întâmpla. De obicei, cu ei este o negociere foarte dificilă...”

Trump a spus întâi că iranienii sunt "negociatori buni"... apoi și-a corectat afirmația.

Donald Trump: ”Sunt negociatori buni. Sau răi… Eu aș spune că sunt negociatori răi, pentru că am fi putut avea un acord în loc să trimitem bombardiere B2 pentru a elimina potențialul lor nuclear. Sper, sper că vor fi mai rezonabili. Vor să ajungă la un acord.”Jurnalist: Mi s-a spus că un acord este aproape imposibil.

Donald Trump: ”Nu. Cred că vor să ajungă la un acord. Nu cred că vor ce ar urma dacă nu se ajunge la un acord. Vor să ajungă la un acord.”

Marco Rubio: ”Dacă există o oportunitate de a ajunge pe cale diplomatică la un acord, care să abordeze lucrurile care ne preocupă, vom fi foarte deschiși și primitori. Dar nici nu vreau să exagerez. Va fi greu.”

Această nouă rundă de negocieri vine după repetate amenințări cu acțiuni militare împotriva Iranului, generate la început de reprimarea protestelor anti-guvernamentale, apoi, de disputa asupra capacităților nucleare ale regimului de la teheran.

Washingtonul vrea să discute și despre imensul stoc de rachete balistice al Iranului.

Înaintea discuțiilor de marți de la Geneva, mediate de Oman, ministrul iranian de externe a declarat că poziția Washingtonului este "mai realistă”.

"Suntem la Geneva pentru a ajunge la un acord corect și echitabil. Dar supunere în fața amenințărilor nu este pe masa negocierilor" - a transmis ministrul Abbas Araqchi.

De câteva săptămâni, Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. Grupul naval din jurul portavionului Abraham Lincoln se află aproape de Iran, și i se va alătura portavionul Gerald Ford, cel mai mare din lume, însoțit și acesta de nave de luptă.

Iranul a răspuns printr-o demonstrație de forță. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a lansat ample manevre militare în Strâmtoarea Ormuz, dintre Oman și Iran, - o cale navigabilă internațională vitală și rută de export a petrolului din statele arabe.