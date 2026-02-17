Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Rezultatul testului antidrog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală. DOCUMENT

Rezultatul testului antidrog făcut de Robert Negoiță la Institutul Național de Medicină Legală este negativ.

Valentina Neagu,  Mihaela Ivăncică

Conform rezultatului testului efectuat la INML, acesta este negativ în ceea ce privește prezența substanțelor psihoactive în organism, inclusiv morfină, amfetamine, cocaină, metadonă, opiacee și antidepresive.

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, anchetat de DNA pentru fapte de corupţie, a afirmat că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3. 

„Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu”, afirma primarul la începutul lunii februarie.

Negoiţă a mai precizat că reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 au fost împiedicaţi de Primăria Capitalei să facă „toate documentele necesare”.

„Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. (...) Am fost împiedicaţi de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare. Atunci când construieşti utilităţi publice e normal să le finanţezi din bani publici”, a declarat Robert Negoiţă într-o conferinţă de presă, după declanşarea anchetei în cazul său de către DNA.

Întebat dacă, legal, la acest moment fratele său ar putea închide acel drum construit pe terenul său proprietate privată, Negoiţă a răspuns: „Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce ştiu e că acel drum e foarte necesar. (...) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisieunea prorpietarului. El s-a opus iniţial...”.

Percheziţii la Primăria Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu

La începutul acestei luni, procurorii anticorupţie au efectuat percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu.

În dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.

11 percheziții au fost autorizate în total de judecători la cererea procurorilor DNA, însă cea mai importantă locație este la Primăria Sectorului 3. Anchetatorii au ridicat documente relevante în această investigație, în care edilul Robert Negoiță este vizat de suspiciuni de abuz în serviciu.

Totul este legat de o poveste controversată a construirii unui drum pe o proprietate privată a unui dezvoltator imobiliar. Este vorba despre o firmă apropiată de fratele primarului Robert Negoiță, susțin surse apropiate de anchetă.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2017 - 2025, a unor infracţiuni asimilate celor de corupţie. Faptele investigate ar fi fost comise de funcţionari publici, cu sprijinul unor complici, şi vizează lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", anunţă DNA într-un comunicat de presă.

Drumul de un kilometru, construit pe bani publici

Drumul măsoară un kilometru și, în mod normal, susțin anchetatorii, nu putea fi construit pe cheltuiala bugetului local. Modul în care angajații primăriei au folosit nu doar utilajele primăriei, ci și materialele de construcții pentru a edifica acest drum de acces. Un drum care, spun anchetatorii, a fost construit pe o proprietate privată, lucru interzis de lege.

Investigația DNA ar fi pornit de la dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la Recorder. Pe măsură ce au fost strânse dovezi în legătură cu aceste fapte de abuz în serviciu, acum s-a ajuns la faza perchezițiilor - care nu vizează doar Primăria Sectorului 3, ci și locuința lui Robert Negoiță și alte sedii ale firmelor implicate.

Cum au sărbătorit chinezii din România intrarea în Anul Calului de Foc. Ce superstiții trebuie respectate

Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sectorului 3. Decizia instanţei este definitivă
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și poate reveni la Primăria Sectorului 3. Decizia instanţei este definitivă

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Robert Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină, după ce a acceptat să facă un test antidrog la Tribunal. INML infirmă rezultatul
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină, după ce a acceptat să facă un test antidrog la Tribunal. INML infirmă rezultatul

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost indicat pozitiv la cocaină în urma unui test antidrog efectuat pe holurile Tribunalul București, însă rezultatul a fost ulterior infirmat de Institutul Național de Medicină Legală.

Robert Negoiță s-a prezentat la Poliție în dosarul de abuz în serviciu pentru lucrări ilegale
Robert Negoiță s-a prezentat la Poliție în dosarul de abuz în serviciu pentru lucrări ilegale

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat luni la Poliție în dosarul de abuz în serviciu legat de lucrări de asfaltare fără documente legale.

O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este "eronat" şi "partizan", a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă va ajunge local până la 50 cm, iar vântul va sufla rafale de până la 90 km/h.

Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență
Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență

Anchetă la Spitalul de Urgență din Vaslui, după moartea unui bebeluș de doar 2 luni. Părinții acuză de neglijență personalul medical din secția Pediatrie și spun că fetița lor putea fi salvată dacă ar fi fost transferată mai repede la Iași.

