Horoscop lunar cu Neti Sandu, 18 februarie – 20 martie 2026. Transformări și oportunități pentru zodii

Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc în atenție horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă.

Din 18 februarie până pe 20 martie este perioada zodiei Pești. În acest interval au loc două evenimente majore, alături de altele mai mici. Pe 3 martie are loc o eclipsă totală de Lună. Luna se află în zodia Fecioară, iar Soarele în zodia Pești, deci față în față, în context de Lună Plină, când se produce eclipsa totală de Lună. Practic, Pământul se află între Soare și Lună, iar astfel se explică fenomenul de eclipsă totală de Lună din 3 martie. Un alt eveniment important este retrogradarea lui Mercur, care începe pe 26 februarie și durează până pe 20 martie. Aceste două momente sunt considerate cele mai importante, de un calibru impresionant. Dacă anterior planetele au fost așezate în Capricorn, mai multe laolaltă, aproximativ cinci, perioada a fost una mai serioasă, mai angajată, cu pregătiri pentru noul an, cu stabilirea unor obiective clare și cu mobilizarea forțelor. În perioada Vărsătorului au apărut idei, s-au făcut proiecte, s-au conturat planuri și s-au adunat resursele. Citește și Horoscop 18 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea stabilitate financiară Acum, în zodia Peștilor, ar trebui făcut un bilanț al anului trecut, deoarece Saturn și Neptun au părăsit această zodie și au intrat în Berbec. Se conturează ideea unei ultime curățenii generale, asemenea celei dinainte de Paște. Soarele intră în Pești, Mercur se află aici pentru a-și face retrogradarea, iar la începutul perioadei este prezentă și Venus, care va intra în Berbec pe 6 martie. De asemenea, Marte va intra în Pești pe 2 martie. Există, așadar, multă mișcare, iar zodia Peștilor se repopulează temporar, după ce i-a găzduit pe Saturn și pe Neptun pentru această curățenie generală. Acum are loc un ultim retuș cu ajutorul acestor planete aflate în Pești, pentru ca apoi lucrurile să fie reluate de la început, cu ceva în care se crede și pentru care s-au făcut sau urmează să se facă pregătiri. Saturn și Neptun se află în Berbec, prima zodie din zodiac, zodie de început. Marte va intra și el acolo, după doi ani. Este necesară această încheiere: realizarea unui bilanț și reglarea unor conturi, pentru ca apoi începutul în Berbec să fie unul bun. Aceasta este semnificația alinierii planetelor în zodia Peștilor, împreună cu Soarele și cu eclipsa totală, care reprezintă o atenționare asupra lucrurilor ce trebuiau încheiate și nu au fost — indiferent de motive. Acum este momentul pentru mai mult interes și pentru finalizarea lor. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Pești Nativii Pești au foarte multe de făcut. Un sprijin important vine din partea lui Jupiter, care își reia mersul direct începând cu 11 martie. El a intrat anterior în iunie și a putut oferi ajutor din punct de vedere sentimental și emoțional, pentru inițierea unor proiecte personale. Însă, din cauza retrogradării și a presiunilor exercitate de Saturn și Neptun, este posibil ca multe dintre aceste demersuri să nu fi fost duse la capăt. Acum este momentul să fie urgentate anumite acțiuni pentru atingerea obiectivelor. Pentru mulți Pești, acest lucru poate însemna refacerea relației de cuplu, recâștigarea încrederii, intrarea într-o nouă relație sau apariția copiilor, deoarece Jupiter în Rac activează pentru Pești casa copiilor. Acest tranzit ar trebui să aducă împlinire, bucurie, posibilitatea de a deveni părinți și chiar începutul unui nou loc de muncă, dacă aceasta este dorința lor. Peștii, fiind ultima zodie a zodiacului, au rolul de a face bilanțul. Mercur traversează această zodie tocmai pentru a încheia complet procesul de curățenie generală, astfel încât să poată începe ceva nou, chiar o viață nouă. Au avut multe de rezolvat în ultimii ani, iar acum este de presupus că s-au achitat onorabil de responsabilități, ceea ce le oferă motive să aștepte rezultate foarte bune. Este nevoie de atenție în ziua de 3 martie, când are loc eclipsa totală de Lună. Soarele se află în zodia Pești, iar în partea opusă, în Fecioară, Luna este eclipsată total. În același timp, se formează opoziții și cu Mercur, aflat tot în Pești, și cu Marte, care intră în zodie pe 2 martie. Se anunță o perioadă de suprasolicitare, care însă poate obliga la un ultim efort necesar pentru a încheia ceva important. Zodia Peștilor devine astfel un adevărat câmp de luptă, în special pentru acești nativi, dar și pentru ceilalți, deoarece în ultimii trei ani s-au petrecut aici numeroase transformări.

Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Berbec Pentru zodia Berbec începe o etapă nouă de viață. Intrarea lui Saturn și a lui Neptun în această zodie aduce o nevoie mai mare de stabilitate, dar și de visare, precum și dorința de a face lucrurile altfel decât în mod obișnuit. Se conturează un pas înainte, dar unul care presupune maturizare și asumare. Planetele aflate în zodia Peștilor — Soarele și Mercur retrograd — pot scoate la iveală probleme de sănătate pe care Berbecii le-au ignorat. Pot exista și aspecte sufletești cărora nu li s-a acordat importanță, fiind puse „sub preș”. Acum însă acestea încep să iasă la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Partea bună este că astfel pot fi lichidate conflicte mai vechi, pot fi recuperați bani sau pot fi rezolvate situații rămase restante. Este un moment potrivit pentru o curățenie generală și pentru trecerea în revistă a lucrurilor aflate pe listă, dar nebifate până acum. Jupiter, marele benefic, care își reia mersul direct, poate contribui la rezolvarea unei probleme legate de casă sau poate aduce un plasament avantajos al banilor. Se anunță mai multe evoluții favorabile. Un moment important este intrarea lui Venus în zodia Berbec. Venus va trece pe lângă Neptun și apoi pe lângă Saturn, îndulcind atmosfera și aducând o stare sentimentală mai bună. Se poate instala mai multă încredere, disponibilitate pentru a intra într-o relație, dorința de a visa și de a ține pasul cu persoana care apare în viața lor. Ulterior, din iunie, când Jupiter va ajunge în Leu, zona sentimentală și cea a copiilor vor fi și mai bine susținute și nuanțate favorabil. Este o perioadă cu perspective foarte bune. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Taur Partea bună este că Uranus nu mai este retrograd, și-a reluat mersul direct și are o forță considerabilă, putând rezolva situații din direcții neașteptate. De aici pornește cheia interpretării. Se pot găsi oameni potriviți pentru dialog, se pot întocmi acte care vor fi luate în seamă, deoarece Jupiter nu mai este retrograd în casa actelor. Până acum, retrogradarea lui a putut bloca sau întârzia anumite demersuri. Totuși, până la rezultatul final, trebuie parcurși câțiva pași și îndeplinite anumite formalități pentru a ajunge la momentul favorabil unei cereri sau unei aprobări. Pozițiile planetelor arată că planetele din Pești se înțeleg foarte bine cu Soarele din Taur, ceea ce sugerează o alianță de persoane dispuse să susțină și să ajute. Se revine astfel la promisiunea făcută de Jupiter cu un an în urmă, aceea că va sprijini nativii Taur în sfera comunicării. Accentul principal rămâne în acest domeniu. Taurii pot deveni o portavoce, atât pentru ei înșiși, cât și pentru alții, pot crea sau dezvolta un proiect existent, care să devină o adevărată rampă de lansare. Reflectoarele pot fi îndreptate asupra lor, iar vocea lor poate căpăta greutate. Jupiter, aflat aici până în iunie și nemaifiind retrograd, poate aduce evenimentul important al anului. După iunie, se mută în casa casei, ceea ce poate însemna o schimbare de locuință sau o reconfigurare importantă în plan domestic. Un alt aspect important este prezența lui Saturn și a lui Neptun într-o casă asociată problemelor de sănătate. Aceste planete nu acționează brusc sau exploziv, ci atrag atenția treptat asupra unor aspecte care nu ar trebui ignorate. Prezența lui Venus aduce o stare de bine și poate face lucrurile mai ușor de suportat, însă semnalul de atenționare rămâne și este recomandat să fie luat în considerare.

Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Gemeni Pentru Gemeni, punctul de pornire îl reprezintă intrarea lui Uranus în această zodie, pe 26 aprilie. Este un moment important, deoarece Uranus nu a mai tranzitat Gemenii de 84 de ani și va rămâne aici timp de șapte ani. Acesta este marele avantaj al perioadei care urmează. Până atunci însă există o etapă pregătitoare. Mercur, guvernatorul Gemenilor, este retrograd din 26 februarie până pe 20 martie, în zodia Pești. Acest aspect influențează în special sfera carierei. Pot exista dorințe legate de obținerea unei funcții, susținerea unor examene, echivalări sau diferențe profesionale. Au existat oportunități, dar și restricții, deoarece Saturn și Neptun au ținut lucrurile pe loc pentru a favoriza maturizarea. Deși Saturn și Neptun au plecat din acel sector, acum mai multe planete se află în casa succesului și transmit un mesaj clar: este nevoie de efort suplimentar, de examene susținute, de teme finalizate, pentru a obține puncte, note sau validări. Mercur retrograd urgentează aceste demersuri și nu permite avansarea până când lecțiile nu sunt bine învățate, fie că este vorba despre serviciu sau despre studii. Funcția și recunoașterea dorite pot întârzia puțin, însă Uranus are potențialul de a-i așeza pe Gemeni în locul pe care îl merită. Cu lecțiile asimilate sub influența lui Saturn, Neptun și a lui Mercur retrograd, se pot rezolva numeroase situații: pot fi câștigate procese, pot fi recuperați bani, proprietăți sau alte lucruri care au fost în pericol. Este o perioadă intensă și favorabilă. Jupiter, cel care aduce evenimentul anului pentru Gemeni, este deja direct în casa contractelor și a banilor. Acest lucru le oferă posibilitatea să solicite beneficii financiare, mai ales dacă au mai făcut astfel de cereri în trecut. Mercur retrograd îi poate ajuta să finalizeze sau să valorifice demersuri începute anterior: solicitări către șefi, cereri de mărire salarială, bonusuri, credite bancare sau avansuri. Acum există șanse reale de reușită, deoarece Jupiter nu mai este retrograd. Chiar dacă Mercur se află în retrogradare, forța lui Jupiter, ca mare benefic, permite obținerea acestor avantaje financiare. Este un moment potrivit pentru a cere bani și pentru a valorifica oportunitățile apărute. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Rac Pentru Rac, perioada se anunță favorabilă. Nativii pot obține ceea ce și-au dorit intens: promovări, finalizarea unei facultăți sau a unui alt tip de studiu important. Chiar dacă unele obiective au fost deja realizate, mai există oportunități nevalorificate, deoarece Jupiter le aduce Racilor resurse suplimentare și încredere, funcționând ca o „perfuzie de multivitamine” care îi sprijină să realizeze exact ceea ce și-au propus. Planetele din zodia Peștilor — Soarele, Mercur, Venus și Marte — îi ajută să avanseze în zona studiilor și a carierei. Aceste influențe susțin obținerea unui teren solid, a unei promovări sau a altor realizări academice și profesionale. De asemenea, dacă Racii doresc să călătorească sau să rezolve probleme legate de serviciu, aceste tranzite facilitează planificarea și rezervarea unei vacanțe, fie de Paște, fie de vară, și pentru ei, și pentru copii. Sfera străinătății și a studiilor este activată. Mercur retrograd poate întârzia anumite lucruri sau poate aduce mici eșecuri, însă acestea oferă lecții utile, ajutând la evitarea greșelilor viitoare și conducând la succes. Planetele se armonizează foarte bine cu Racul, iar singurele care nu se potrivesc complet, Saturn și Neptun, aflate în casa succesului, contribuie totuși la consolidarea unui statut și la stabilirea realizărilor importante. Cu răbdare și sprijinul lui Venus, Racii pot primi recompense, bani, promisiuni de mai bine sau chiar promovări, de exemplu prin delegații, legate direct de carieră și de oportunități internaționale.

Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Leu Pentru Leu, perioada actuală vine după o etapă în care planetele au tranzitat Vărsătorul, poziționându-se favorabil pentru nativi. Aceștia se află acum într-o expectativă: știu ce pot realiza, însă este important ca și ceilalți să recunoască meritele lor. Elementele ajutătoare sunt Saturn și Neptun, împreună cu Venus în Berbec, semn de foc ca și Leul. Aceste influențe le oferă energie și motivație, șanse de auto-promovare și stimularea resurselor proprii, chiar dacă sprijinul extern nu este imediat. Planetele din Pești influențează casa banilor, oferind oportunități de recuperare a unor sume, gestionarea eficientă a resurselor pentru cursuri, excursii sau alte cheltuieli. Este nevoie de efort și luptă pentru a valorifica aceste oportunități. În același timp, zodia Peștilor activează și casa sănătății pentru Lei. Mercur retrograd poate semnala probleme neglijate, iar un control preventiv este recomandat, deoarece anumite aspecte se pot manifesta fără avertisment. Această verificare ajută la prevenirea neplăcerilor și la menținerea echilibrului. Avantajul major al perioadei constă în casa străinătății, a studiilor și a încrederii în sine. Combinația dintre Saturn, Neptun și Venus oferă nativilor Leu atât stabilitate, cât și oportunități de progres, permițându-le să se dezvolte și să-și consolideze poziția personală și profesională. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Fecioară Pentru Fecioară, momentul cheie este eclipsa totală de Lună de pe 3 martie. Luna va fi în Fecioară, eclipsată complet, iar în partea opusă, în casa partenerială, se află Soarele, Mercur retrograd și Marte. Această aliniere oferă oportunități de a încerca lucruri noi, de a face pași importanți sau de a pleca într-o călătorie, fie pentru serviciu, fie personal. Chiar dacă uneori poate apărea tentația de a amâna sau de a renunța, avantajele nu se vor manifesta imediat, ci vor veni în câteva luni, când Jupiter va ajunge într-o poziție mai favorabilă. Totuși, Jupiter direct în Rac conferă acum Fecioarei resurse interioare pentru a face față oricăror situații și ajută la luarea deciziilor corecte. Planetele din Pești, aflate în casa partenerială, deschid oportunități în zona profesională, precum promisiuni de job-uri mai bine plătite sau alte beneficii atractive. Mercur retrograd poate întârzia rezolvarea actelor și contractelor, însă Soarele și Marte susțin apariția unor schimbări favorabile, chiar și bruște, care să stimuleze Fecioara să acționeze cu încredere. Jupiter în Rac poate oferi sfaturi și sprijin, iar Uranius, care va tranzita Gemeni după ce părăsește Taurul, influențează cariera, aducând noi direcții sau oportunități care pot revitaliza energia și motivația nativilor. Chiar dacă unele lucruri nu se întâmplă imediat sau altcineva din jur obține ceea ce Fecioara aștepta, nativii nu rămân fără resurse. Saturn, Neptun și Venus, aflate în casa banilor, asigură stabilitate financiară, salarii compensatorii sau alte venituri suplimentare, astfel încât situația materială rămâne protejată.

Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Balanță Pentru Balanță, accentul se află pe casa partenerială, unde Saturn, Neptun și Venus aduc oportunități și lecții importante. Nativii, care au mereu nevoie de echilibru și pentru care celălalt din viață este esențial, pot avea surpriza de a întâlni o persoană care corespunde idealului lor de partener. Aceasta nu înseamnă neapărat că totul se va întâmpla imediat sau exact cum și-au imaginat, deoarece Saturn și Neptun provin din categorii diferite, iar evoluția relației se va contura treptat — peste câțiva ani se vor observa mai clar schimbările și dezvoltarea conexiunii. În paralel, Balanța trebuie să fie atentă la jocurile de culise de la serviciu. Se pot produce schimbări în conducere sau în colectiv, ceea ce poate aduce oportunități de a valorifica conjunctura și de a alege ceea ce îi avantajează. Acest moment poate permite obținerea unor sponsorizări sau resurse necesare pentru proiecte personale sau profesionale. Jupiter, aflat în casa succesului și direct, aduce sprijin și avantaje în carieră, oferind șanse concrete de progres și realizare a obiectivelor. Venus în casa partenerială continuă să favorizeze viața sentimentală, aducând momente de îndrăgostire și oportunități de a consolida relații, în timp ce Saturn și Neptun aduc structura și profunzimea necesare. Astfel, Balanța se află într-o perioadă în care succesul profesional și evoluția sentimentală pot merge mână în mână, cu posibilități de dezvoltare pe ambele planuri. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Scorpion Pentru Scorpion, perioada actuală poate fi favorabilă pentru a profita de ultimele influențe ale lui Uranus în casa partenerială. Nativii au așteptat și au cerut anumite lucruri, iar acum acestea se pot concretiza, deoarece curentul retrograd al lui Mercur și prezența mai multor planete în semnul de apă, Pești, creează o energie compatibilă cu natura lor. Chiar dacă influențele pot fi subtile, ca un schimb de priviri pieziș, rezultatele pot fi pozitive, deoarece vibrația planetară este în armonie cu a lor. Semnul de apă, alături de Uranus aflat în opoziție, oferă șansa ca dorințele Scorpionului să se materializeze. Nativii au capacitatea de a se concentra intens asupra obiectivelor și de a transforma dorințele în realitate atunci când își focalizează energia. Un factor suplimentar favorabil este Jupiter în Rac, semn de apă, care formează un triunghi echilateral cu Scorpionul și cu Peștii. Această configurație le oferă Scorpionilor posibilitatea de a fructifica tot ce au dorit, muncit și visat. În sfera profesională, pot apărea oportunități de schimbare sau ajustare a locului de muncă. Saturn, Neptun și Venus influențează atât cariera, cât și sănătatea, astfel încât Scorpionul trebuie să fie atent, dar poate păstra și stabilitatea serviciului existent, valorificând în același timp șansele de progres sau recompensele disponibile.

Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Săgetător Pentru Săgetător, influențele planetare creează presiuni care îl determină să rezolve situații pe care poate nu ar dori să le abordeze, în special în sfera familială. Este posibil să fie nevoie să intervină pentru părinți, bunici sau alți membri ai familiei care nu primesc ajutor, pentru a repara, reașeza sau înlocui anumite lucruri. Jupiter, aflat în casa banilor, averii și investițiilor, oferă sfaturi și protecție, recomandând însă prudență în acțiuni și investiții, chiar dacă nativii au, în general, succes în astfel de demersuri. Jupiter este un aliat puternic, deoarece este patronul Săgetătorului și nu mai este retrograd, fiind astfel în deplinătatea puterii sale. Aceasta oferă Săgetătorilor suport și sprijin concret în gestionarea finanțelor și a resurselor materiale. Un alt aspect favorabil este prezența celor trei planete în Berbec, semn de foc ca și Săgetătorul, care susțin armonizarea relațiilor sentimentale. Venus facilitează înțelegerea și comunicarea între parteneri, chiar și atunci când apar neînțelegeri sau discrepanțe, ajutând cuplurile să se alinieze și să găsească soluții benefice pentru ambele părți. Astfel, perioada pentru Săgetător combină responsabilități familiale și financiare cu oportunități de armonizare sentimentală, sub semnul prudenței și al sprijinului oferit de Jupiter și Venus. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Capricorn Pentru Capricorn, începutul perioadei este marcat de Jupiter direct în casa partenerială, ceea ce favorizează căsătoria sau consolidarea relațiilor serioase. Planetele din zodia Peștilor influențează sfera comunicării, însă Mercur retrograd poate crea neînțelegeri sau întârzieri în relațiile interpersonale. Există aspecte de clarificat în relația cu copiii, cu colectivitatea, școala sau drumurile, deoarece casa a 3-a guvernează aceste domenii. De asemenea, este importantă atenția la acte și documente, pentru a evita greșelile și pierderea timpului cu refacerea lor. Relațiile de familie necesită și ele un „refresh”, remedierea distanțării sau a evitării unor situații, iar la domiciliu pot fi necesare investiții sau reparații — de exemplu, construcția sau amenajarea unui garaj, sprijinită de influența lui Saturn, care aduce stabilitate și soliditate. Capricornul poate oferi ajutor părinților, bunicilor sau altor persoane care au nevoie, iar Jupiter în casa partenerială facilitează găsirea unui serviciu potrivit, consolidarea relațiilor sentimentale și asumarea unei atitudini serioase în viața personală. Acest tranzit favorabil durează până în iunie și reprezintă un moment bun pentru deschiderea spre comunicare, pentru că nativii Capricorn tind să fie concentrați pe muncă și mai puțin flexibili în relații. Horoscop 18 februarie – 20 martie 2026 – Vărsător Pentru Vărsător, anul se anunță cu o deschidere majoră și cu perspective de dezvoltare pe termen lung. Pluton, aflat în zodia lor, exercită o influență puternică și va rămâne aici câțiva ani, aducând oportunități de transformare și schimbări profunde. Intrarea lui Uranus în aprilie în Gemeni creează un „arc electric” cu Pluton, două energii puternice în semne de aer, care le permite Vărsătorilor să atingă performanțe pe care nici nu și le imaginau. Această combinație poate genera schimbări sociale semnificative și deschide calea pentru acțiuni la scară mare. Jupiter, aflat inițial în casa serviciului, poate aduce recompense financiare sau o poziție care să le ofere recunoaștere. Ulterior, Jupiter va intra în casa partenerială, realizând aspecte armonioase cu Uranus și Pluton, ceea ce susține proiecte de mare calibru, pe care Vărsătorii le pot duce la îndeplinire, datorită capacității lor de a gestiona responsabilități importante. Per ansamblu, perioada se conturează ca una de mari oportunități, cu realizări remarcabile în plan social și profesional, iar tonul general pentru Vărsător este optimist, deschizând perspective importante pentru viitor.

