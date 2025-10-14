Un control de rutină pe Aeroportul Otopeni a dus la o descoperire surprinzătoare. Ce ascundeau opt pasageri în bagaje. FOTO

14-10-2025 | 12:30
Poliţiştii de frontieră şi vameşii de la Aeroportul Henri Coandă au prins trei români şi cinci indieni care încercau să treacă graniţa cu produse accizabile nedeclarate, în cantităţi semnificative.

Poliţia de Frontieră a informat că, în perioada 12-13 octombrie, în urma acţiunilor comune desfăşurate pe fluxurile de intrare şi ieşire din ţară, au fost găsite ascunse în bagajele personale sau de cală ale unor pasageri diferite cantităţi de ţigarete şi tutun de mestecat, peste limitele admise pentru uz personal.

Astfel, trei cetăţeni români şi cinci străini, indieni care urmau să călătorească spre Londra şi Liverpool, respectiv care soseau în România din Istanbul şi Dubai, au fost selectaţi pentru control amănunţit de către echipele mixte Poliţia de Frontieră – Vamă, precizează sursa citată. Indienii aveau vize eliberate pentru angajare în muncă, respectiv un permis de şedere, toate emise de autorităţile române.

În total, au fost descoperite peste 35.000 de ţigarete şi peste 110 kilograme de tutun de mestecat, toate produse accizabile şi nedeclarate organelor vamale, menţionează sursa citată.

Ca urmare a celor constatate, cetăţenii români implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional de către autoritatea vamală cu amenzi în valoare totală de 15.000 lei. Totodată, cetăţenilor indieni depistaţi la intrarea în ţară le-au fost reţinute produsele accizabile, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, a fost dispusă nepermiterea intrării în România şi aplicarea unei interdicţii de 5 ani, fiind totodată anulate vizele de lungă şedere emise de autorităţile române.

Poliţia de Frontieră Română continuă să desfăşoare acţiuni comune pe linia combaterii contrabandei şi a traficului ilicit cu produse accizabile, pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi legalitate în punctele de trecere aeroportuare, precizează sursa citată.

Sursa: News.ro

