Descoperirea făcută de polițiști în timpul unui control în trafic. Ce au găsit în mașina unui bărbat

Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii au găsit în mașina lui 15.000 de pachete de țigări transportate ilegal.

Descoperirea s-a făcut la un control în trafic. Individul de 63 de ani nu a putut prezenta actele pentru marfă.

Atât țigaretele cât și autoturismul au fost confiscate de autorități.

Suspectul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

