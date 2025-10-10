Descoperirea făcută de polițiști în timpul unui control în trafic. Ce au găsit în mașina unui bărbat
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii au găsit în mașina lui 15.000 de pachete de țigări transportate ilegal.
Descoperirea s-a făcut la un control în trafic. Individul de 63 de ani nu a putut prezenta actele pentru marfă.
Atât țigaretele cât și autoturismul au fost confiscate de autorități.
Suspectul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
Sursa: Pro TV
Etichete: Republica Moldova, politie, contrabanda cu tigari, control trafic,
Dată publicare:
10-10-2025 08:06