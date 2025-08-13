Unde a fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Individul ispășea o pedeapsă 5 ani și 10 luni

Deținutul care a evadat marți seară de la Penitenciarul Mărgineni, din județul Dâmbovița, a fost prins după aproape 18 ore. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a profitat de un viciu de securitate, și a fugit din închisoare.

Individul fusese condamnat la 5 ani și 10 luni de detenție, pentru relații sexuale cu un minor.

Individul se numește Ion Miloșiu și își executa pedeapsa în regim închis, după ce în luna martie a fost condamnat definitiv. La momentul evadării, deținutul purta un tricou gri, pantaloni negri, adidași negri și șapcă neagră.

A evadat din penitenciar prin escaladarea gardului împrejmuitor al unității în timp ce se afla la blocul alimentar. Potrivit unui comunicat al conducerii penitenciarului, imediat după ce individul a sărit gardul au fost dispuse măsuri de capturare, mai exact s-a dat alarma și s-au blocat căile de acces, iar pe urmele sale a pornit o echipă de căutare. Însă cumva individul a reușit să scape.

„Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43, deținutul Miloșiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare din cadrul unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova”, a transmis, miercuri, Administrația Națională a Penitenciarelor.

Ultimul domiciliu al bărbatului figura în Prahova, așa că polițiștii l-au căutat și acolo.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că evadatul se ascundea în podul unei case de vacanță, care aparține unor persoane pe care nu le cunoaște. El nu era adăpostit de rudele lui.

Inițial, el a fost văzut în satul Poiana Vărbilău din comuna Vărbilău, de către niște localnici care au transmis Poliției că l-au văzut, însă nu a fost găsit în zona indicată de aceștia.

Ulterior, polițiștii au extins căutările în toată localitatea, găsindu-l pe bărbat în podul locuinței care nu e folosită decât temporar.

Pedeapsa pentru evadare este de la 6 luni la 3 ani și se adaugă la cea inițială.

