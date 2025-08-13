Pedofilul care a evadat de la Penitenciarul Mărgineni a fost prins. Era ascuns în podul unei case

13-08-2025 | 12:54
13-08-2025 | 12:54
Bărbatul de 32 de ani, condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor, care a evadat de la punctul de lucru interior de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins.

Lorena Mihăilă

„Deținutul Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare din cadrul unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova”, arată penitenciarul.

Acesta a fost găsit de polițiști ascuns în podul unui imobil, din localitatea Poiana Vărbilău.

Bărbatul, în vârstă de de 32 de ani, a dost condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor. El a evadat după ce a escaladat „gardul împrejmuitor al unităţii, în timp ce se afla la activităţi lucrative la blocul alimentar”, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Instituţia precizează că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. La activitățile de căutare au participat și lucrători din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Cartel Alfa critică, miercuri, proiectul de lege care ar urma să stabilească modul în care românii vor avea acces la fondurile din Pilonul II, la care contribuţia este obligatorie.

