Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Apelul la 112 a fost făcut marți seara, în jurul orei 20, de mama fetiței, din satul Similișoara, comuna Bogdana, județul Vaslui. Femeia a anunțat că bebelușul nu mai respiră, așa că un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD a plecat de urgență de la Vaslui spre casa familiei.

Dr. Carmena Piseru, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Vaslui: ”Noi am primit solicitare că există un copilaș de 7 luni care a făcut febră și nu respiră. Am plecat cu mașina de Terapie Intensivă, am primit mesaj că pacientul e în stop și mama încearcă să facă masaj cardiac. Fetița era decedată, nu se mai putea face nimic”.

Duminica trecută, fetița a fost internată în secția Pediatrie a Spitalului de Urgență Vaslui, cu enterocolită. Iar la analize a fost depistată o bacterie care poate provoca infecții digestive severe.

Dr. Carmena Piseru, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Vaslui: ”Copilașul a avut enterocolită cu campilobacter pilori. La externare, prezenta stare generală bună, analizele erau bune, nu prezenta vărsături, nu mai prezenta scaune diareice. Fetița a mai fost internată anterior cu bronșiolită. Imunitatea pacientei eu cred că era scăzută”.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Mama copilului: ”Am fost duminica trecută la spital, am stat o săptămână și mi-a dat drumul luni. Când mi-a dat drumul de la spital, tot așa plângea fata. Acasă, la fel plângea. Ieri i-am dat un biberon, două de lapte”.

Familia crede că bebelușul ar fi fost externat prea devreme, când încă nu se întremase.

Mama copilului: ”A zis că nu mai are nimic la plămâni. Nici la gât, numai cu scaunele proaste. Așa am și plecat, cu scaune proaste, de la ele. În brațe la mine a murit, până a venit salvarea, fata a și murit în brațe la mine”.

Mătușa copilului: ”Nu trebuia să îi dea drumul, pentru că ea nu era într-o stare foarte bună. Trebuia să o mai țină câteva zile și era bine. Dacă o mai ținea câteva zile, nu se întâmpla nimic cu ea”.

Familia mai are trei copii, cel mai mare în vârstă de 9 ani. Tatăl era plecat la muncă în Germania și imediat ce a aflat de tragedie a pornit spre casă, pentru înmormântarea mezinei.

Abia după aceea oamenii se vor gândi dacă vor face sau nu reclamație împotriva personalului medical. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă rezultatul necropsiei.