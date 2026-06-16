Informaţia a fost confirmată pentru AGERPRES de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, Mariana Moldovan.

Victima fusese resuscitată la locul producerii accidentului şi se afla în stare critică, intubată şi ventilată mecanic, în secţia ATI copii a SCJU.

Fata de 12 ani, alături de o alta de 11 ani şi de o femeie de 31 de ani au fost accidentate, luni, de o maşină condusă de un bărbat de 59 de ani din judeţul Botoşani, care a pierdut controlul direcţiei, a pătruns pe sensul opus de mers şi apoi pe trotuarul pe care se aflau victimele, lovindu-le, ulterior colizionând trei autoturisme parcate, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi fac cercetări, pentru a stabili cauza şi împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.

Celelalte două victime ale accidentului de la Mureşenii Bârgăului au fost externate, luni, din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu recomandări medicale.