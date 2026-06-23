Decesul copilului a fost confirmat de ministrul sănătății al țării, Sophie Hermans, luni, în cadrul prezentării în fața parlamentului a raportului anual al comisiei care analizează toate avorturile târzii și decesele asistate medical ale copiilor, scrie Daily Mail.

Conform raportului, copilul avea sub 12 ani și suferea de o boală gravă, dar nu au fost oferite alte detalii.

Autoritățile confirmă primul caz

Moartea asistată pentru copiii cu boli în stadiu terminal, cu vârste cuprinse între un an și 12 ani, este legală de doi ani în Țările de Jos. Înainte de modificarea legii, doar nou-născuții și cei cu vârsta peste 12 ani puteau fi supuși eutanasierii.

Conform legislației olandeze, părinții trebuie consultați, copilul trebuie să sufere insuportabil și nu trebuie să existe nicio șansă de recuperare.

Decesul copilului a fost sesizat procuraturii, care va decide dacă medicii au respectat normele privind eutanasierea.

Legea stabilește condiții stricte

Raportul comisiei va fi făcut public în scurt timp, a declarat doamna Hermans.

Eutanasierea în Țările de Jos este permisă numai dacă cererea provine de la pacient și dacă un medic confirmă că acesta suferă în mod insuportabil.

Medicul trebuie să se asigure că pacientul nu acționează sub presiune și trebuie să obțină o a doua opinie.

Eutanasierea se bucură de un puternic sprijin public în Țările de Jos, iar țara a devenit prima care a legalizat-o pentru persoanele cu boli incurabile în 2002.

Înainte de modificarea legii, nu exista o politică clară privind eutanasierea pentru copiii cu vârste cuprinse între un an și 12 ani, deoarece se considera că aceștia nu erau capabili să ia decizii pe cont propriu.

În Anglia și Țara Galilor, săptămâna trecută a fost reluată o nouă încercare de a legaliza moartea asistată.

Lauren Edwards, deputata laburistă pentru Rochester și Strood, a anunțat că va reintroduce în Parlament proiectul de lege privind adulții cu boli terminale (sfârșitul vieții).

Deputații reiau dezbaterea

Proiectul de lege, prezentat anterior în Parlament în 2024, a trecut de două voturi în Camera Comunelor, dar a fost respins în Camera Lorzilor, după ce membrii acesteia nu au mai avut timp să-și încheie dezbaterea înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare anterioare, din aprilie.

Edwards a amenințat că va recurge la competențele rar utilizate prevăzute de Legea Parlamentului pentru a impune adoptarea proiectului de lege în cazul în care Camera Lorzilor îl va bloca din nou.

Cu toate acestea, eforturile sale de a promova legislația privind moartea asistată în noua sesiune parlamentară au fost puternic criticate de alți deputați laburiști, pe fondul îngrijorărilor acestora cu privire la timpul și capitalul politic consumate pentru o chestiune atât de controversată.

Adam Jogee, deputatul laburist din circumscripția Newcastle-under-Lyme, a declarat că este „o nebunie” să se readucă în discuție acest „proiect de lege profund controversat și plin de defecte”.

Un alt deputat laburist care se opune proiectului de lege a spus: „Partidul Laburist are nevoie de reintroducerea proiectului de lege privind moartea asistată la fel de mult cum avem nevoie de o gaură în cap.”

Laburiștii contestă proiectul

Fostul ministru al sănătății Ashley Dalton, deputat laburist pentru West Lancashire, care suferă de cancer în stadiu terminal, a declarat: „Sunt profund îngrijorat de faptul că susținătorii readuc în discuție proiectul de lege privind moartea asistată. Alegătorii ne-au adus la putere pentru a reduce costul vieții și a repara sistemul național de sănătate (NHS). Am dezbătut acest proiect de lege privind moartea asistată, profund diviziv și plin de defecte, timp de peste un an, iar susținătorii săi au refuzat să asculte sau să facă modificările necesare. Acest proiect de lege ar conferi viitoarelor guverne, indiferent de orientarea lor politică, puteri absolute și necontrolate asupra vieții și morții, precum și asupra sistemului nostru de sănătate (NHS). Nu ar trebui să ne irosim timpul limitat și capitalul politic pe ceva care pur și simplu nu este sigur și nu reprezintă o prioritate pentru oamenii care ne-au adus la putere.”

Emma Lewell, deputată laburistă pentru South Shields, a declarat că este „absolut consternată” de faptul că proiectul de lege este reintrodus.

„Niciuna dintre principalele noastre organizații medicale sau profesionale nu îl susține. Un proiect de lege profund defectuos și periculos, care reprezintă un risc real pentru cei mai vulnerabili membri ai societății noastre.”, a adăugat ea.

David Smith, deputat laburist pentru North Northumberland, a declarat: „A readuce în discuție eutanasierea acum, după ce a eșuat atât de recent, denotă o lipsă de înțelepciune. Acest lucru nu va face decât să adâncească diviziunea și să distragă atenția guvernului de la priorități mult mai importante.”