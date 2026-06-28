Intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă are loc localitatea Odoreu din judeţul Satu Mare, după ce autorităţile au fost anunţate că un copil s-ar fi înecat în Someş.

Primele informaţii arată că este vorba despre un coil de opt ani, dispărut în apele râulu.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare intervin cu o barcă, la faţa locului fiind trimis şi un echipaj de terapie intensivă mobilă.

În total, şapte cadre militare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare desfăşoară misiuni de căutare şi evaluare a situaţiei. La ora transmiterii acestei ştiri intervenţia este în desfăşurare.