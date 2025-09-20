Un bătrân din Alba a chemat un tânăr pentru a-l ajuta în gospodărie. După câteva ore a sunat la poliție

Un tânăr de 25 de ani dintr-o localitate din Alba a fost reţinut, după ce a furat cardul bancar din locuinţa unui bărbat de 76 de ani, pe care obişnuia să îl ajute în gospodărie, şi ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare.

''La data de 20 septembrie, poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală Galda de Jos au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic'', informează sâmbătă IPJ Alba.

Din cercetări a reieşit că, în cursul zilei de 19 septembrie, tânărul ar fi sustras un card bancar din locuinţa unui bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Galda de Jos, pe care obişnuia să îl ajute cu diferite activităţi gospodăreşti.

''Profitând de neatenţia bărbatului, tânărul i-ar fi sustras acestuia cardul dintr-un portmoneu şi, în seara zilei de 19 septembrie, ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare, în valoare totală de 7.569 lei'', precizează sursa citată.

În seara zilei de 19 septembrie, poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală Galda de Jos au fost sesizaţi de către bărbatul în vârstă de 76 de ani cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracţiuni de furt.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic.

