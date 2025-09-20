Un bătrân din Alba a chemat un tânăr pentru a-l ajuta în gospodărie. După câteva ore a sunat la poliție

Stiri actuale
20-09-2025 | 14:58
Politie
Pro Tv

Un tânăr de 25 de ani dintr-o localitate din Alba a fost reţinut, după ce a furat cardul bancar din locuinţa unui bărbat de 76 de ani, pe care obişnuia să îl ajute în gospodărie, şi ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare.

 

autor
Mihaela Ivăncică

''La data de 20 septembrie, poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală Galda de Jos au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic'', informează sâmbătă IPJ Alba.

Din cercetări a reieşit că, în cursul zilei de 19 septembrie, tânărul ar fi sustras un card bancar din locuinţa unui bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Galda de Jos, pe care obişnuia să îl ajute cu diferite activităţi gospodăreşti.

''Profitând de neatenţia bărbatului, tânărul i-ar fi sustras acestuia cardul dintr-un portmoneu şi, în seara zilei de 19 septembrie, ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare, în valoare totală de 7.569 lei'', precizează sursa citată.

În seara zilei de 19 septembrie, poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală Galda de Jos au fost sesizaţi de către bărbatul în vârstă de 76 de ani cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracţiuni de furt.

Citește și
bloc
Administratorul mai multor blocuri din Cluj ar fi furat aproape un miliard de lei din banii locatarilor. A fost arestat

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic. 

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Sursa: Agerpres

Etichete: furt, alba,

Dată publicare: 20-09-2025 14:58

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Un român a fost arestat pe plajă, în timp ce era în concediu în Italia. A stat închis 24 de zile dintr-o „greșeală imensă”
Stiri Justitie
Un român a fost arestat pe plajă, în timp ce era în concediu în Italia. A stat închis 24 de zile dintr-o „greșeală imensă”

Un român din Iași a stat 24 de zile în închisoare, în Italia, fără nicio vină - după ce i s-a furat identitatea. Când l-au reținut carabinierii, bărbatul era în vacanță în Peninsulă și sărbătorea ziua soției, împreună cu copiii.

Administratorul mai multor blocuri din Cluj ar fi furat aproape un miliard de lei din banii locatarilor. A fost arestat
Stiri actuale
Administratorul mai multor blocuri din Cluj ar fi furat aproape un miliard de lei din banii locatarilor. A fost arestat

Un administrator din Cluj-Napoca a fost arestat, fiind acuzat că a delapidat 900 de milioane de lei din banii locatarilor.

Un român e căutat în Italia după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane
Stiri externe
Un român e căutat în Italia după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane

Un român de 27 de ani e căutat de autoritățile italiene, după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane – inclusiv un polițist, care încerca să-l oprească.

Un bărbat din Iași a fost arestat preventiv după ce ar fi furat banii din cutiile milei de la o mănăstire din Cluj
Stiri actuale
Un bărbat din Iași a fost arestat preventiv după ce ar fi furat banii din cutiile milei de la o mănăstire din Cluj

Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, după ce ar fi comis un furt calificat dintr-un lăcaș de cult aflat în localitatea Bucea, comuna Negreni, județul Cluj, potrivit unui comunicat al Poliției.

Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut în Gara Arad. Ar fi furat un troller
Stiri actuale
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut în Gara Arad. Ar fi furat un troller

Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut luni după ce a furat troller-ul unei persoane, în Gara Arad.

Recomandări
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Stiri externe
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen
Stiri actuale
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28