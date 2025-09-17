Administratorul mai multor blocuri din Cluj ar fi furat aproape un milion de lei din banii locatarilor. A fost arestat

Un administrator din Cluj-Napoca a fost arestat, fiind acuzat că a delapidat 900 de milioane de lei din banii locatarilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a informat că la data de 16 septembrie, procurorul de caz a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat cercetat pentru delapidare în formă continuată, propunere admisă de Judecătoria Cluj-Napoca.

În perioada ianuarie 2020 – iunie 2025, administratorul a trei societăţi comerciale care prestau servicii de administraţie pentru asociaţiile de locatari a încasat de la nouă asociaţii de proprietari sumele de bani reprezentând cheltuielile lunare, însă, ulterior nu a făcut unele plăţi către furnizorii de servicii şi bunuri întrucât şi-a însuşit aceşti bani, cauzând un prejudiciu total celor nouă asociaţii de proprietari de aproximativ 900.000 de mii de lei (n. red. 900 de milioane de lei).

În cadrul dosarului, activităţile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Cluj – Serviciul de investigare a criminalităţii economice, mai precizează sursa citată.

