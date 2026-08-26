Principalul suspect în acest caz este, potrivit anchetatorilor, partenerul de viață al fostei concubine a victimei, pentru care, de altfel, femeia l-a și părăsit pe bărbatul dat dispărut. Suspectul a fost reținut la patru ani de la comiterea crimei, potrivit News.ro.

Dispariția bărbatului de 35 de ani, din comuna Crețeni, sat Streminoasa, județul Vâlcea, a fost semnalată de către familia acestuia în august 2022. Cercetările declanșate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea au dus, de-a lungul anilor, la ipoteza că acesta nu a plecat pur și simplu, ci a fost ucis.

În 9 aprilie 2025, anchetatorii au deschis, din oficiu, un dosar cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor, după ce mai multe indicii au dus la ipoteza că bărbatul dat dispărut a fost ucis, iar cadavrul său a fost ascuns.

Victima ar fi fost ucisă cu mai multe lovituri de ciocan

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul verii anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, în prezent în vârstă de 32 de ani. Într-una dintre nopțile lunii august 2022, bărbatul de 32 de ani s-ar fi deplasat la locuința victimei, unde ar fi ucis-o prin aplicarea mai multor lovituri cu un ciocan în zona capului. Ulterior, cadavrul victimei ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din proximitatea satului Streminoasa. În urma activităților complexe de cercetare desfășurate de polițiști, cadavrul victimei a fost identificat, fiind administrate probe cu privire la împrejurările în care ar fi fost săvârșită fapta”, informează, miercuri, oficialii Poliției Vâlcea.

În dimineața de miercuri, 26 august 2026, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind pus sub acuzare pentru crima petrecută în urmă cu patru ani. El va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă.