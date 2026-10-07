Artistul a fost aplaudat de prieteni și colaboratori, care s-au întrecut în glume și bancuri.

Pătrășcan a invitat și politicieni locali la dezvelirea monumentului, însă niciunul nu a fost prezent.

„Monumentul prostiei” a fost dezvelit în fața Muzeului Umorului din Brăila, creat tot de caricaturistul Costel Pătrășcan.

Costel Pătrășcan, caricaturist: „Umorul, caricatura, satira, eu zic că sunt pașii care duc spre oarece adevăr. Cei care au venit astăzi la acest eveniment, eu cred că sunt oameni deștepți. Nu ascund că am dat invitații la toate instituțiile din administrație. Mi-ar fi plăcut să fie aici.”

Tradiționala întâmpinare, cu pâine și sare, a fost condimentată cu umor.

Bărbat: „Știi ce îmi place la monumentul ăsta? Că surprinde esența prostiei, adică infinitatea.”

Bărbat: „Cred că fiecare avem în noi un grad de prostie, așa că nu-i nicio problemă.”

Monumentul prostiei a fost pus pe roți, așa că poate fi purtat la diverse evenimente umoristice.