Este concluzia unor teste realizate în cinci țări europene pe acest tip de produse, în care cercetătorii au descoperit bisfenoli – compuși asociați cu dereglări hormonale.

În cazul lenjeriei intime, aceste substanțe toxice au fost găsite în peste o treime dintre produsele analizate. Pe termen lung, ar putea afecta inclusiv fertilitatea, atrag atenția medicii.

Reporter POP TV Slovenia: „Cât de important este pentru dvs. materialul din care este confecționată lenjeria intimă sau celelalte haine pe care le purtați pe parcursul zilei?"

Femeie: „Înainte nu acordam prea multă atenție acestui lucru, dar acum am observat că nu e tocmai în regulă. Așa că sunt mai atentă și verific și dacă produsul este de o calitate bună."

Client: „Eu nu am această problemă. Eu aleg mereu bumbacul și mă uit mai mult la calitate decât la aspect."

În Slovenia, Austria, Ungaria, Cehia și Slovacia, agențiile pentru protecția consumatorilor au testat prezența substanțelor chimice în articole textile și căști audio, iar rezultatele au arătat prezența unor elemente periculoase, inclusiv bisfenoli.

Dintre cele aproximativ 160 de mostre de lenjerie intimă testate, 55 conțineau cel puțin un tip de bisfenol. Femeile sunt mai afectate decât bărbații, pentru că poartă mai des articole din materiale sintetice.

Ursa Smid, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Slovenia: „De asemenea, măsurătorile de biomonitorizare umană realizate în Slovenia au arătat că fetele noastre au niveluri crescute ale acestor bisfenoli în sânge. Iar textilele reprezintă, una dintre sursele de expunere."

Leon Meglič, medic ginecolog: „Lenjeria intimă are uneori un strat antibacterian și antimicrobian. Acest lucru este întotdeauna problematic. Lenjeria din bumbac nu are nevoie de niciun astfel de strat. Trebuie doar să o schimbăm regulat și e suficient."

Substanțele chimice sunt prezente și în lenjeria intimă pentru bărbați, care pot avea și ei probleme de fertilitate din acest motiv.

Leon Meglič, medic ginecolog: „Bisfenolii, la fel ca și alte substanțe, afectează spermatogeneza. Pe de o parte, direct, prin efectul lor toxic, iar pe de altă parte, potențial, prin influențarea androgenilor și a funcției testiculare. ”

Asociația slovenă pentru Protecția Consumatorilor cere ca utilizarea unor substanțe chimice precum bisfenolii să fie interzisă prin lege în producția de textile.