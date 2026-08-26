În atacul politic pe care l-a lansat la adresa USR - principalul partid contestatar al acestei legi, care are efecte și asupra președintelui USR, Dominic Fritz - senatorul PSD a folosit cuvântul ”croasantist”, care nu există în limba română.

Cel mai probabil, el a vrut să facă un joc de cuvinte cu aluzie la un subiect care s-a viralizat recent pe rețelele sociale, cel referitor la merdenele și croasante.

În discursul susținut în plenul Senatului, Zamfir a afirmat că cei din USR sunt ”neomarxiști croasantiști” și le-a urat să ajungă ”în lada de gunoi a istoriei”.

Senatorul PSD, Daniel Zamfir: ”Stimați colegi. Dacă mai era nevoie de o probă a relei credințe a colegilor de la USR am avut-o ieri. Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiei europene, de acolo, să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România și că nu trebuie să ținem cont de deciziile Curții Constituționale, de deciziile Parlamentul României, doar pentru salvarea lui Fritz, cred că este un fapt fără precedent și o ingerință nepermisă în Parlamentul României.

Acest partid care s-a născut cinic pe cadavrele celor la Colectiv arată astăzi, încă o dată, dacă mai are nevoie, că nu interesul României primează. De când s-au înființat, de când s-au născut politic, au avut un singur obiectiv: să moară PSD. Au semănat în toată această perioadă numai ură, au lucrat ani de zile, au săpat groapa PSD-ului.

Dragi stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină. Doar dezbinarea și ura față de PSD a fost singura dumneavoastră politică. Vă doresc drum bun și cale bătută, neomarxiștilor croasantiști, în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme”.