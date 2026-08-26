Una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega șapte țări pe aproape 3.000 km

Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa șapte țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania, și ajungând până la Salonic, în Grecia, potrivit Carandmotor.

Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente, pentru crearea unei rețele unitare, cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate.

În același timp, proiectul ar urma să ofere un impuls economic important regiunilor pe care le va traversa, prin dezvoltarea transportului de mărfuri și a conexiunilor rutiere internaționale.

Via Carpatia va traversa inclusiv România

Ideea Via Carpatia se află de mai mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru crearea unui coridor rutier unic pe direcția nord-sud.

Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei, iar traseul a fost extins până la Salonic.

În total, autostrada va traversa Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia.