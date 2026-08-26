Una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega șapte țări pe aproape 3.000 km

Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa șapte țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania, și ajungând până la Salonic, în Grecia, potrivit Carandmotor.
Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente, pentru crearea unei rețele unitare, cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate.
În același timp, proiectul ar urma să ofere un impuls economic important regiunilor pe care le va traversa, prin dezvoltarea transportului de mărfuri și a conexiunilor rutiere internaționale.
Via Carpatia va traversa inclusiv România
Ideea Via Carpatia se află de mai mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru crearea unui coridor rutier unic pe direcția nord-sud.
Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei, iar traseul a fost extins până la Salonic.
În total, autostrada va traversa Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia.
Deși proiectul inițial prevedea Salonicul drept destinație finală, cele mai recente evoluții indică o extindere și mai mare a coridorului. Turcia s-a alăturat între timp proiectului în calitate de partener, fiind semnată o declarație care prevede conectarea acestei țări la Via Carpatia.
Mai exact, autostrada va avea o ramură sudică ce va traversa Bulgaria și va ajunge la frontiera bulgaro-turcă, în regiunea Svilengrad-Edirne, de unde va continua spre Istanbul.
Primele lucrări pentru realizarea proiectului au început treptat în perioada 2010-2015, în special în Polonia și Ungaria, unde drumurile naționale existente au fost modernizate și transformate în șosele rapide moderne.
Aproape 3.000 de kilometri de drumuri. Proiectul ar putea fi finalizat în 2030
Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030, potrivit celor mai optimiste estimări.
Denumirea „Via Carpatia” face referire la Munții Carpați, bariera naturală care străbate regiunea din sud-estul Poloniei până în România. În același timp, numele a fost ales astfel încât să amintească în mod intenționat de denumirile drumurilor din perioada Imperiului Roman.