Una dintre cele mai mari autostrăzi construite în Europa va trece prin România. Va lega șapte țări pe aproape 3.000 km

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 08 26 160820
Shutterstock

Una dintre cele mai mari autostrăzi aflate în prezent în construcție în Europa va trece prin România și ar urma să ajungă până în Grecia, Salonic reprezentând capătul sudic al unei axe rutiere de importanță strategică, ce va traversa șapte țări.

autor
Ioana Andreescu

Via Carpatia se va numi noul coridor rutier internațional care va traversa șapte țări din Europa Centrală și de Est, pornind din orașul Klaipeda, Lituania, și ajungând până la Salonic, în Grecia, potrivit Carandmotor.

Este vorba despre o axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente, pentru crearea unei rețele unitare, cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate.

În același timp, proiectul ar urma să ofere un impuls economic important regiunilor pe care le va traversa, prin dezvoltarea transportului de mărfuri și a conexiunilor rutiere internaționale.

Via Carpatia va traversa inclusiv România

Ideea Via Carpatia se află de mai mulți ani pe agenda Europei. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru crearea unui coridor rutier unic pe direcția nord-sud.

Recomandări Video

Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010, când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei, iar traseul a fost extins până la Salonic.

În total, autostrada va traversa Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia.

Deși proiectul inițial prevedea Salonicul drept destinație finală, cele mai recente evoluții indică o extindere și mai mare a coridorului. Turcia s-a alăturat între timp proiectului în calitate de partener, fiind semnată o declarație care prevede conectarea acestei țări la Via Carpatia.

Mai exact, autostrada va avea o ramură sudică ce va traversa Bulgaria și va ajunge la frontiera bulgaro-turcă, în regiunea Svilengrad-Edirne, de unde va continua spre Istanbul.

Primele lucrări pentru realizarea proiectului au început treptat în perioada 2010-2015, în special în Polonia și Ungaria, unde drumurile naționale existente au fost modernizate și transformate în șosele rapide moderne.

Aproape 3.000 de kilometri de drumuri. Proiectul ar putea fi finalizat în 2030

Lungimea totală a rețelei rutiere a fost estimată la aproximativ 3.000 de kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030, potrivit celor mai optimiste estimări.

Denumirea „Via Carpatia” face referire la Munții Carpați, bariera naturală care străbate regiunea din sud-estul Poloniei până în România. În același timp, numele a fost ales astfel încât să amintească în mod intenționat de denumirile drumurilor din perioada Imperiului Roman.

Jaf ca în filme în Londra. Trei români au săpat un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Ce a urmat

Etichete: autostrada, marea baltica, salonic, romania,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Diletta Leotta, fără inhibiții în vacanță. Fotografii îndrăznețe cu partenera lui Karius: ”Ești o zeiță”
FOTO Diletta Leotta, fără inhibiții în vacanță. Fotografii îndrăznețe cu partenera lui Karius: ”Ești o zeiță”
Citește și...
Stiri externe
Elon Musk, decorat de Volodimir Zelenski pentru „meritele sale excepționale în apărarea vieții oamenilor și a libertății”

Volodimir Zelenski i-a acordat lui Elon Musk „Ordinul Libertății”, cea mai înaltă distincție ucraineană pentru cetățeni străini, pentru contribuția sa la apărarea libertății și la dezvoltarea relațiilor dintre Ucraina și SUA.
Stiri Sport
Trei legende argentiniene îl susțin pe Infantino. Președintele FIFA este deocamdată singurul candidat la alegerile următoare

Un sprijin important pentru Gianni Infantino. Javier Pastore, Javier Zanetti şi Esteban Cambiasso, au publicat pe reţelele sociale un mesaj prin care îi oferă susţinere preşedintele FIFA, contestat de numeroase federaţii.
Știri Actuale
A înjurat polițiștii pe TikTok și i-au bătut la ușă cu amenda. Cât are de plată un arădean pentru „libertatea de exprimare”

Libertatea de exprimare pe rețelele sociale are limite și consecințe, iar un arădean de 42 de ani a aflat acest lucru pe propria-i piele.  

Recomandări
Stiri Politice
Legea integrității a fost votată cu amendamentul Fritz. Senatorii au adoptat proiectul de care depind 770 de milioane de euro

Senatorii au adoptat prin vot Legea ANI, cunoscută și drept ”Legea integrității”, care este jalon în PNRR și de care depind aproximativ 770 de milioane de euro pentru România, termenul fiind 31 august. Senatul este cameră decizională.

Stiri Politice
Noi modificări la legea salarizării. Ce s-a schimbat în ultima variantă - surse

Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor aduce mai multe modificări față de forma anterioară, în special în ceea ce privește modul de calcul și control al sporurilor și finanțarea creșterilor salariale din sănătate.

Știri Actuale
Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pe un sediu ca o cabană de vânătoare. Diana Buzoianu: „S-au aruncat milioane de lei”

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pentru un sediu în județul Prahova, construit după modelul unei cabane vânătorești. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2026

51:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2026

01:50:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18 | Vitalitate și sănătate digestivă

30:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Marica, sfat pentru FCSB: pe cine ar trebui să aducă în locul lui Bîrligea: "Scump, dar face banii"

Sport

Acolo unde România are interzis! Câte zeci de milioane de euro iau garantat Sabah, LASK și Bodo/Glimt, calificate în Champions League