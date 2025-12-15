Un bărbat din Timișoara a căzut cu tot cu balconul, de la etajul 1, în timpul unor lucrări. Poliția a deschis anchetă

15-12-2025 | 17:34
Un bărbat din Timişoara a ajuns la spital, după ce s-a prăbuşit cu tot cu balcon, de la etajul unu.

autor
Emanuela Băluș

Accidentul s-a petrecut la o casă, unde victima de 53 de ani, rudă cu proprietarul, monta nişte stălpi de protecţie, care urmau să fie balustrada balconului.

Omul este rănit la picioare şi a fost dus cu ambulanţa la spital, dar viaţa nu îi este pusă în pericol. Poliţiştii au început o anchetă, după incident.

Deocamdată nu se ştie ce anume a dus la prăbuşirea balconului.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, balcon,

Dată publicare: 15-12-2025 17:13

