Un bărbat din Timișoara a căzut cu tot cu balconul, de la etajul 1, în timpul unor lucrări. Poliția a deschis anchetă

Un bărbat din Timişoara a ajuns la spital, după ce s-a prăbuşit cu tot cu balcon, de la etajul unu.

Accidentul s-a petrecut la o casă, unde victima de 53 de ani, rudă cu proprietarul, monta nişte stălpi de protecţie, care urmau să fie balustrada balconului.

Omul este rănit la picioare şi a fost dus cu ambulanţa la spital, dar viaţa nu îi este pusă în pericol. Poliţiştii au început o anchetă, după incident.

Deocamdată nu se ştie ce anume a dus la prăbuşirea balconului.

