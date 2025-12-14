O clădire emblematică din Timișoara, salvată de la distrugere după proteste masive: „Era o ruină”

Casa „Miule” din Timișoara, un valoros imobil de patrimoniu și o emblemă a orașului, a fost salvată de la un destin tragic. În urmă cu peste 10 ani, societatea civilă a organizat numeroase proteste pentru a convinge autoritățile să o repare.

Clădirea a fost cumpărată de Universitatea Politehnică și va fi transformată într-un centru cultural.

Construită la începutul secolului 20, Casa Mühle a aparținut unei familii cunoscute la acea vreme în toată Europa pentru soiurile de trandafiri pe care le-a creat.

De altfel, împăratul Franz Joseph l-a desemnat pe Wilhem Muhle florarul Curții Imperiale de la Viena. Însă trecutul glorios al casei nu i-a sensibilizat deloc pe cei care au locuit zeci de ani acolo.

După Revoluție, foștii chiriași au devenit proprietari. Apoi, aceștia au vândut casa unui clan de rromi, care, la rândul lor, au înstrăinat imobilul.

După proteste și acțiuni civice, primăria a reușit, în final, să-i oblige pe proprietari să readucă imobilul la starea inițială.

Corneliu Vaida, activist civic: „Ei voiau să facă un castel cu turnulețe, cu piscină în sufragerie și alte elucubrații arhitectonice. Era o ruină.”

Acum, Universitatea Politehnică Timișoara a cumpărat casa Mühle cu 2,3 milioane de euro. Instituția de învățământ vrea să implice autoritățile locale pentru a o transforma în muzeu și hub cultural.

Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnică Timișoara: „Era clar că era o problemă a comunității. Ni s-a părut că Politehnica poate rezolva cel mai ușor.”

Municipalitatea se luptă acum să recupereze și alte case cu valoare istorică.

Vila de pe Bulevardul C.D. Loga, numărul 52, a fost câștigată definitiv în instanță.

Paula Romocean, viceprimarul Timișoarei: „E o reparație istorică pentru Timișoara. E de datoria noastră să mai recuperăm ce se mai poate din acest patrimoniu.”

Daniel Crainic, director de marketing portal de imobiliare: „Aceste clădiri, cu o bună administrare, pot fi reintroduse în circuit.”

Iar una dintre cele mai frumoase clădiri ale orașului, denumită și Casa Vapor, a fost cumpărată, în urmă cu 10 ani, de Mitropolia Banatului, după lungi tratative. Imobilul era deținut în mare parte de clanul Cârpaci.

