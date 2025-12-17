Bătrâni cazați în condiții mizerabile în azilul din Timiș, internați cu scabie. A fost deschisă o anchetă epidemiologică

11 bătrâni din azilul închis din Lenauheim, mutați într-o casă privată din Cenad, se află în spitale cu scabie. A fost deschisă ancheta epidemiologică

Trei dintre vârstnicii salvaţi din casa privată de la Cenad unde stăteau în condiţii mizerabile, după ce au fost transferaţi de la căminul din Lenauheim, sunt acum la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara, unde primesc tratament de specialitate, după ce au fost diagnosticaţi cu scabie. Alţi opt bătrâni au fost internaţi la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timişoara, întrucât prezintă simptome şi semne specifice scabiei, aceştia fiind evaluaţi medical pentru stabilirea tratamentului.

Direcţia de Sănătate Publică Timiş a transmis către toate centrele în care au fost relocaţi vârstnici de la Cenad să ia măsurile necesare pentru oprirea răspândirii râiei şi în acestea, situaţia fiind monitorizată de personalul medical.

Ancheta epidemiologică este în curs.

Cazul șocant din Timiș

Un număr de 74 de bătrâni au fost găsiţi în condiţii mizere, într-o casă particulară, după ce azilul din Lenauheim în care erau internaţi fusese închis. Patroana căminului a fost somată să rezolve de urgenţă problemele găsite de autorităţi, însă ea a decis, fără a cere acordul rudelor, să-i mute pe vârstinici într-o casă din comuna Cenad. Acolo au fost găsiţi de inspectori de la DGASPC în încăperi cu geamurile acoperite cu staniol, dormind pe saltele, pe jos, şi îngrijiţi de mai mulţi cetăţeni străini, care nu au vreo calificare în domeniu.

După ce au fost depistaţi în casa privată, bătrânii au fost, pe rând, evaluaţi medical, iar în funcţie de starea lor de sănătate autorităţile i-au relocat în alte azile din judeţul Timiş ori i-au dus la spital.

Ulterior, au avut loc controale ale AJPIS şi percheziţii, fiind deschis şi un dosar penal cu acuzaţii grave, iar ancheta este în desfăşurare.

La data de 12 decembrie 2025, dosarele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care le-a reunit. Procurorii fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

