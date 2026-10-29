"În contextul informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la un bărbat care ar utiliza un pistol de tip airsoft pentru a îndepărta porumbeii, Serviciul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti este abilitat să comunice următoarele: Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că un bărbat care este administrator al unei societăţi cu sediul social la parterul unui imobil, din Sectorul 1 al Capitalei, ar folosi un pistol cu bile, pentru a speria porumbeii. Din primele verificări a reieşit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii şi în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului şi ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta porumbeii", informează Poliţia Capitalei, relatează Agerpres.

În cauză, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcţie de rezultatele acestora.